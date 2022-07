Použijú Rusi Mariupoľčanov ako živé štíty počas ukrajinskej ofenzívy? Majú vraj vstúpiť do ruskej armády

Infraštruktúru pred zimou neobnovia

Nebude fungovať ani zdravotníctvo

11.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko plánuje do jesene prinútiť obyvateľov ukrajinského Mariupoľa, aby vstúpili do ruskej armády.Na komunikačnej platforme Telegram to uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko, ktorý poznamenal, že Moskva chce využiť civilistov ako „potravu pre delá“.Poukázal na to, že Ukrajina v najbližších týždňoch uskutoční protiofenzívu na juhu, čo by znamenalo, že občania Mariupoľa by sa mohli ocitnúť v pozícii ľudských štítov.Andriuščenko taktiež požiadal obyvateľov, aby sa pokúsili o evakuáciu z mesta, pretože obnovenie základnej infraštruktúry pred zimou je nemožné.Vraví, že v niektorých oblastiach nepotečie voda, problémy naďalej budú s elektrinou a obnovenie dodávok plynu a tepla označil za nemožné.Taktiež podotkol, že tak skoro nebude fungovať ani zdravotnícky systém a v meste je nedostatok liekov. „Bežte, kým je čas,“ napísal na Telegrame.