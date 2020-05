Povinná karanténa vo Francúzsku sa nebude týkať ľudí z krajín EÚ

Francúzsko v nedeľu spresnilo, že osoby, ktoré prichádzajú z krajín Európskej únie, krajín ležiacich v schengenskom priestore alebo z Británie, nemusia ísť v súvislosti s koronavírusom do karantény.





Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v sobotu informoval, že vláda navrhla predĺžiť stav zdravotnej núdze v krajine až do 24. júla. Vláda zároveň navrhla uvaliť najmenej 14-dňovú karanténu na každého, kto sa po 11. máji vráti zo zahraničia.Toto opatrenia sa však nebude vzťahovať na "toho, kto príde z krajín Európskej únie, z krajín schengenského priestoru alebo Británie," uviedla kancelária francúzskeho prezidenta, ktorú citovala agentúra AFP.Pravidlá týkajúce sa francúzskych občanov a občanov EÚ prichádzajúcich do Francúzska z iných regiónov mimo EÚ, schengenského priestoru a Británie, budú "oznámené v najbližších dňoch", dodala prezidentská kancelária.Počet ľudí, ktorí zomreli na koronavírusovú infekciu vo Francúzsku, vzrástol v nedeľu o 135 na 24.895. Je to najnižší denný nárast od 22. marca.Francúzska vláda oznámila zmiernenie prísnych obmedzení pohybu v krajine od 11. mája. Tempo uvoľňovania opatrení však bude pomalšie vo viac postihnutých oblastiach, akými sú širší región Paríža a oblasti na severovýchode krajiny.