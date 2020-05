Nielen staršia generácia je v ohrození, podľa Radičovej bude mladá generácia znášať dôsledky kríz

Oslabená dôvera v nadnárodné inštitúcie

Nespravodlivé sociálne rozdiely

Rýchle rozhodnutia s jasne formulovaným cieľom

3.5.2020 - Zomknutie spoločnosti alebo naopak jej destabilizácia po skúsenosti s epidémiou závisia od úspešnosti riešení krízy a jej dôsledkov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala bývalá premiérka a popredná sociologička Iveta Radičová. Nezvládnutie situácie podľa nej utvrdí a posilní anti-globalistické hnutia v ich agende, vrátane politických reprezentácií na úrovni štátov.Rozdiely v národných riešeniach a ich efektoch môžu oslabiť dôveru v nadnárodné inštitúcie, naopak, úspešnosť riešení krízy môže posilniť dôveru voči inštitúciám štátu a vlády.Neschopnosť politických lídrov nájsť záväzné kolektívne riešenia na globálne problémy posilňuje podľa Ivety Radičovej príklon k štátno-centralistickým politikám s tendenciou „znovuprevzatia kontroly“.Po období globalizácie sa tak presúvame do obdobia štátno-centralistických národných politík. Problém nájsť zhodu pri riešení problémov od ochrany životného prostredia cez nekontrolovanú migráciu až po etické výzvy 4. priemyselnej revolúcie, ako aj podvody s dátovými údajmi, kybernetické útoky, falošné správy, krádeže identity, stratu súkromia, prístup vlád a firiem k osobným údajom a v neposlednom rade spomaľovanie ekonomického rastu pri extrémnom globálnom dlhovom zaťažení ­– toto všetko dnes vytvára nové sociálne konflikty.Negatívne javy ako daňové úniky, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, či korupcia vytvárajú v slovenskej spoločnosti nespravodlivé sociálne rozdiely a uzavreté kasty. Podľa expremiérky Radičovej v takejto situácii rovnosť príležitostí nefunguje a sociálna mobilita aj posun na sociálnom rebríčku sú takmer nemožné. "Narastá preto bezmocnosť a beznádej v súvislosti so spoločenským postavením," konštatuje.Prehlbuje sa aj tak už veľká medzigeneračná priepasť. Mladšie ročníky sú v nasadení v starostlivosti o staršiu generáciu. Mileniáni dlho verili, že pandémia ich neohrozuje a mnohí z boom generácie hovoria, že klimatická zmena na nich nemá žiadny vplyv. "Lenže obe krízy nás ovplyvňujú fyzicky aj finančne. Obom krízam dokážeme čeliť len spoločne," povedala expremiérka pre SITA.V časoch krízy je podľa nej oveľa dôležitejšie sa viac navzájom počúvať, navzájom sa učiť a poučiť, rešpektovať sa, aj keď si vždy nerozumieme. Práve mladá generácia bude podľa našej poprednej sociologičky znášať zdvojený efekt kríz.Politici musia nájsť spôsob, ako mladých neobetovať v rámci nezamestnanosti a ubezpečiť ich, že ich nenechajú bez sociálnej ochrany. "Nielen staršia generácia je v ohrození," dodala.Čas koronakrízy potrebuje odpovede znižujúce obavy, strach a mieru bezprecedentnej neistoty. Teda rýchle rozhodnutia s jasne formulovaným cieľom: ochrániť zdravie občanov a zabezpečiť ekonomickú pomoc občanom a odvetviam s možnými alternatívami harmonogramu. Kto, čo, ako urobí. Rozdeliť úlohy na okamžité, krátkodobé a dlhodobé vo variáciách k scenárom priebehu epidémie.Rozdeliť zodpovednosti, kontrolovať časový harmonogram plnenia záväzkov. Komunikovať rozhodnutia s tripartitou, zástupcami samospráv, vedeckými inštitúciami. Implementáciu koordinovať s príslušnými inštitúciami, každé ministerstvo v rámci svojej agendy.Koronakríza mení podľa expremiérky aj európsky projekt a opäť sú v hre dva scenáre, dva rôzne prúdy a politiky. Politika ohrozujúca integráciu s tendenciami oslabovania EÚ, alebo výzva pre novú politickú dohodu v EÚ, ktorá by jasne definovala, čo môžeme očakávať od európskych inštitúcií na jednej strane a od národných inštitúcií na druhej strane.Ak nastane ekonomický kolaps, znovu budú nespokojní tí, ktorých tvrdenia o „diktáte Bruselu“ nebudú zodpovedať reálnym zásahom a pomoci z EÚ. Tej EÚ, ktorá dnes aktuálne existuje.