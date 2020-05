Reprodukčné číslo koronavírusu vo Švédsku je nižšie ako 1

Reprodukčné číslo (R0) nového koronavírusu vo Švédsku sa už niekoľko dní udržiava pod hodnotou 1. To znamená, že človek infikovaný vírusom SARS CoV-2 nakazí v priemere menej ako jednu ďalšiu osobu, povedal hlavný švédsky epidemiológ Anders Tegnell v sobotu v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu SVT.





"To znamená, že pandémia bude pomaly ustupovať," konštatoval Tegnell.Hodnota R0 bola podľa švédskeho Úradu verejného zdravotníctva od 10. apríla relatívne stabilná a pohybovala sa na úrovni približne na 1. Ešte 1. apríla dosahovalo reprodukčné číslo hodnotu 1,4, 25. apríla - čo je posledná doteraz publikovaná hodnota - sa jeho pokles po niekoľkých dňoch zastavil na hodnote 0,85.Švédsko sa podľa agentúry DPA v boji proti koronavírusu vydalo svojou vlastnou cestou, ktorá je oveľa liberálnejšia ako v mnohých iných krajinách. Napríklad materské a ďalšie školy, ako aj obchody či reštaurácie neboli doteraz zatvorené a sociálne kontakty výraznejšie obmedzené. Vláda občanov na udržiavanie odstupu, ktorý má pomôcť spomaliť šírenie vírusu, motivovala skôr výzvami.V porovnaní so zvyškom Škandinávie však má Švédsko pomerne vysoký počet infikovaných (v sobotu 22.082) a úmrtí na chorobu COVID-19 (2669). Švédi zasa na druhej strane omnoho menej cestujú a ak je to možné, pracujú z domu. Návštevy domovov dôchodcov sú zakázané.