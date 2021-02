POZOR: Človek s COVID-19 je infekčný už dva dni pred prvými príznakmi

Osoba, ktorá má nový koronavírus, je infekčná, čiže vylučuje z tela vírusy, už dva dni pred nástupom prvých príznakov ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková s tým, že inkubačný čas ochorenia COVID-19 je dva až 14 dní. Ojedinele však môže byť aj dlhší, dokázaný bol už aj v trvaní 27 dní. Vo väčšine prípadov je inkubačný čas päť až šesť dní.





"Inkubačný čas je časovým intervalom od vniknutia mikroorganizmu do vnímavého jedinca po objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia, ktorý je charakteristický pre danú infekciu," vysvetlil ÚVZ s tým, že inkubačný čas jednotlivých ochorení sa zvykne líšiť. Tvrdí, že je dôležité ho poznať, pretože je jedným z najvýznamnejších parametrov ochorenia COVID-19, ktorý pomáha pri odhadovaní rizika nákazy a slúži na efektívnu ochranu blízkych.Pri ochorení COVID-19 sa za jedno z opatrení, ktoré má prerušiť cesty prenosu nákazy, považuje domáca izolácia pozitívnych osôb a karanténa ich kontaktov. "Osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným, podstupujú karanténu, ktorá má spravidla dĺžku zodpovedajúcu maximálnemu inkubačnému času daného ochorenia. Po uplynutí tejto lehoty by už osoba nemala byť infekčná," povedali hygienici.Počas inkubačného času ochorenia môže ľuďom, ktorí sú infikovaní novým koronavírusom, vyjsť negatívny test. ÚVZ SR to zdôvodnilo tým, že v čase odberu vzorky sa vírus ešte nestihol v tele namnožiť do tej miery, aby ho bolo možné spoľahlivo odhaliť.Preto je potrebné podľa odborníkov podstúpiť testovanie s dostatočným časovým odstupom od chvíle, keď došlo k úzkemu kontaktu s infikovanými osobami. Vzhľadom na výskyt nových variantov vírusu sa testovanie v súčasnosti podstupuje najskôr na ôsmy deň. V prípade, že sa u niekoho dostavili klinické príznaky, má sa dať testovať hneď.Preventívnu 14-dňovú karanténu je dôležité dodržať aj v prípade negatívne testovaných, a to z dôvodu relatívne dlhého inkubačného času ochorenia. Príznaky ochorenia sa podľa hygienikov môžu u niektorých prejaviť aj po ôsmom dni. Práve preventívnou karanténou takéto osoby minimalizujú riziko, že infekciu zanesú na pracovisko alebo do kruhu svojich známych. Nákazu však netreba podceňovať ani v prípade bezpríznakového priebehu infekcie. "Zdravotný stav sa môže prudko zhoršiť aj v priebehu niekoľkých hodín," dodal ÚVZ SR.