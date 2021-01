Pre koronavírus sa festival Glastonbury neuskutoční ani tento rok

Britský hudobný festival Glastonbury organizátori aj v tomto roku pre pandémiu nového koronavírusu zrušili. S odvolaním sa na vyhlásenie Emily Eavisovej z organizačného tímu o tom vo štvrtok informovala spravodajská stanica BBC.





"Je nám to ľúto, ale musíme oznámiť, že tohtoročný festival Glastonbury sa nebude konať," oznámili organizátori festivalu vo vyhlásení, ktoré zverejnili na Twitteri.Organizátori zároveň oznámili, že fanúšikom, ktorí už vopred za lístok zaplatili zálohu vo výške 50 britských libier, prevedú túto čiastku znova do budúceho ročníka festivalu.V dôsledku obmedzení v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu bol festival Glastonbury zrušený aj v roku 2020, keď mal osláviť 50. výročie. Vstupenky si naň kúpilo približne 135.000 ľudí, píše agentúra AFP.Na vlaňajšom festivale Glastonbury, ktorý sa mal v júni konať pri obci Pilton v anglickom grófstve Somerset, mali vystúpiť spevácke hviezdy ako Taylor Swiftová, Paul McCartney či Kendrick Lamar.Glastonbury je päťdňový festival súčasného umenia; popri popredných hudobných interpretoch podujatie hostí aj dramatické a tanečné žánre. Festival zvyčajne navštívi približne 200.000 ľudí. Festival sa po prvý raz konal v septembri 1970.AFP pripomína, že britský hudobný sektor začiatkom januára varoval, že pandémia toto odvetvie zničila a každoročné letné festivaly by bez väčšej vládnej podpory mohli nadobro zmiznúť.Británia v stredu zaznamenala 1820 úmrtí ľudí, ktorí mali v posledných 28 dňoch pozitívny test na koronavírus. Išlo o najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Celkový počet potvrdených úmrtí súvisiacich s koronavírusom v krajine je vyše 93.000, čo je najvyšší počet v Európe a piaty najvyšší na svete.