|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Pre zatvorený Kolonádový most odpustí mesto Piešťany podnikateľom v gastre poplatky za terasy
Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol o uzavretí Kolonádového mosta v októbri minulého roku z dôvodu jeho statiky, mostu hrozilo pri zaťažení zrútenie. Mesto Piešťany v súvislosti so zatvoreným ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol o uzavretí Kolonádového mosta v októbri minulého roku z dôvodu jeho statiky, mostu hrozilo pri zaťažení zrútenie.
Mesto Piešťany v súvislosti so zatvoreným Kolonádovým mostom odpustí poplatky, ktoré v centre mesta platia podnikatelia v gastre za svoje letné terasy. Má ísť o čiastočnú kompenzáciu za to, že po zatvorení mosta je na strane mesta menej turistov a kúpeľných hostí. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch schválilo odpustenie poplatku za záber verejného priestranstva od 1. júna až dovtedy, kým nebude most po rekonštrukcii opäť sprístupnený pre verejnosť.
„Navrhované opatrenie predstavuje adresnú pomoc miestnym podnikateľom a zároveň vyjadrenie podpory mesta voči prevádzkam, ktoré sú dlhodobo negatívne ovplyvnené touto situáciou,“ vysvetlil svoj návrh poslanec Michal Bezák.
Z technických príčin zatvorený most, ktorý je spojnicou pre peších medzi Kúpeľným ostrovom a centrom Piešťan, podľa neho spôsobuje podnikateľom nižšiu návštevnosť, pokles tržieb a ekonomickú neistotu. Bezák pripomenul, že gastrosektor patrí medzi kľúčové sektory v cestovnom ruchu a výrazne sa podieľa na tvorbe atmosféry a atraktivity centra mesta. Odpustenie poplatkov bude znamenať výpadok v príjmoch mesta v tisíckach eur.
Poslanec Remo Cicutto vidí v terajšej situácii príležitosť zamerať sa na tých návštevníkov Piešťan, ktorí neprichádzajú za kúpeľnou liečbou. Pritiahnuť ich do centra mesta a udržať ich tam by mohli rôzne podujatia a atraktívny program. Pripomenul, že kúpeľní hostia majú na Kúpeľnom ostrove k dispozícii raňajky, obedy, večere a aj kaviarne.
Odpustenie poplatku pre letné terasy je určitou pomocou len pre gastrosektor, ale podľa Cicutta nerieši napríklad predajcov suvenírov a ďalších podnikateľov, ktorí nepotrebujú terasy. V tejto súvislosti pripomenul, že počas dávnejšej rekonštrukcie pešej zóny dostali kompenzáciu všetci dotknutí podnikatelia.
Odpustenie poplatkov sa bude týkať terás pri gastroprevádzkach na Winterovej ulici, Beethovenovej, Nábreží Ivana Krasku a niektorých ďalších uliciach v centre mesta. Piešťany už poplatky za záber verejného priestranstva pre terasy odpúšťali aj v minulosti, bolo to počas pandémie COVID-19.
Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol o uzavretí Kolonádového mosta v októbri minulého roku z dôvodu jeho statiky, mostu hrozilo pri zaťažení zrútenie. Mesto Piešťany vyhlásilo koncom apríla verejné obstarávanie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktorý je jedným zo symbolov kúpeľného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3 milióny eur.
Zdroj: SITA.sk - Pre zatvorený Kolonádový most odpustí mesto Piešťany podnikateľom v gastre poplatky za terasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Piešťany v súvislosti so zatvoreným Kolonádovým mostom odpustí poplatky, ktoré v centre mesta platia podnikatelia v gastre za svoje letné terasy. Má ísť o čiastočnú kompenzáciu za to, že po zatvorení mosta je na strane mesta menej turistov a kúpeľných hostí. Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch schválilo odpustenie poplatku za záber verejného priestranstva od 1. júna až dovtedy, kým nebude most po rekonštrukcii opäť sprístupnený pre verejnosť.
„Navrhované opatrenie predstavuje adresnú pomoc miestnym podnikateľom a zároveň vyjadrenie podpory mesta voči prevádzkam, ktoré sú dlhodobo negatívne ovplyvnené touto situáciou,“ vysvetlil svoj návrh poslanec Michal Bezák.
Výpadok príjmov mesta v tisíckach eur
Z technických príčin zatvorený most, ktorý je spojnicou pre peších medzi Kúpeľným ostrovom a centrom Piešťan, podľa neho spôsobuje podnikateľom nižšiu návštevnosť, pokles tržieb a ekonomickú neistotu. Bezák pripomenul, že gastrosektor patrí medzi kľúčové sektory v cestovnom ruchu a výrazne sa podieľa na tvorbe atmosféry a atraktivity centra mesta. Odpustenie poplatkov bude znamenať výpadok v príjmoch mesta v tisíckach eur.
Poslanec Remo Cicutto vidí v terajšej situácii príležitosť zamerať sa na tých návštevníkov Piešťan, ktorí neprichádzajú za kúpeľnou liečbou. Pritiahnuť ich do centra mesta a udržať ich tam by mohli rôzne podujatia a atraktívny program. Pripomenul, že kúpeľní hostia majú na Kúpeľnom ostrove k dispozícii raňajky, obedy, večere a aj kaviarne.
Odpustenie poplatku pre letné terasy je určitou pomocou len pre gastrosektor, ale podľa Cicutta nerieši napríklad predajcov suvenírov a ďalších podnikateľov, ktorí nepotrebujú terasy. V tejto súvislosti pripomenul, že počas dávnejšej rekonštrukcie pešej zóny dostali kompenzáciu všetci dotknutí podnikatelia.
Poplatky už odpúšťali počas pandémie
Odpustenie poplatkov sa bude týkať terás pri gastroprevádzkach na Winterovej ulici, Beethovenovej, Nábreží Ivana Krasku a niektorých ďalších uliciach v centre mesta. Piešťany už poplatky za záber verejného priestranstva pre terasy odpúšťali aj v minulosti, bolo to počas pandémie COVID-19.
Krízový štáb mesta Piešťany rozhodol o uzavretí Kolonádového mosta v októbri minulého roku z dôvodu jeho statiky, mostu hrozilo pri zaťažení zrútenie. Mesto Piešťany vyhlásilo koncom apríla verejné obstarávanie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktorý je jedným zo symbolov kúpeľného mesta. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 3 milióny eur.
Zdroj: SITA.sk - Pre zatvorený Kolonádový most odpustí mesto Piešťany podnikateľom v gastre poplatky za terasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Top foto dňa (18. máj 2026): Napájadlo v Sudáne, vozidlá pre políciu, obnova Zochovej a sklad WHO
Top foto dňa (18. máj 2026): Napájadlo v Sudáne, vozidlá pre políciu, obnova Zochovej a sklad WHO
<< predchádzajúci článok
Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe
Dopravná polícia dostala 79 nových áut, ministerstvo vnútra hlási výraznú úsporu pri nákupe