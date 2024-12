Zamestnancom Bukóza Holdingu budú vyplatené ušlé mzdy aj s odstupným, informoval o tom minister Tomáš – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.12.2024 (SITA.sk) - Zamestnancom Bukóza holdingu budú v pondelok vyplatené ušlé mzdy spolu s odstupným. Na tlačovej konferencii vo Vranove nad Topľou o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zamestnanci zadlženého podniku, ktorí už tretí mesiac po sebe nedostali výplaty, poslali firmu do konkurzu. Podmienkou pre vyplatenie ušlých miezd zo strany Sociálnej poisťovne je vyhlásenie konkurzu a podpis potvrdenia o príjme zamestnávateľom.Súčasný majiteľ holdingu Roman Staněk, ktorý podnik prevzal v júli, nezvládol ozdravný plán a konkurz nepodal. Návrh na konkurz tak museli podať samotní zamestnanci jednej z troch spoločností patriacich pod holding.Jedna firma už bola v konkurze kvôli tomu, že návrh na konkurz už podal obchodný partner. Na poslednú spoločnosť, kde bolo málo zamestnancov na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, podal návrh štát a Sociálna poisťovňa."Sociálna poisťovňa dostala 428 žiadostí od zamestnancov a k dnešnému dňu bolo uspokojených 420 z nich. Spolu už 360 ľudí má svoje peniaze na účte, zvyšní by ich mali dostať do dnešného dňa," uviedol minister Tomáš. Sociálnu poisťovňu to doposiaľ stálo 1,7 milióna eur, peniaze na výplaty zamestnancov čerpá z garančného fondu.