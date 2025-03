Prešov má prvé zariadenie pre seniorov financované z Plánu obnovy, Tomáš hovorí o stavebnom boome – VIDEO, FOTO

Centrum vybudovala neziskovka Atrium

Stavebný boom

Prostriedky na výstavbu zariadení sociálnych služieb

Problémom je nedostatok personálu

28.3.2025 (SITA.sk) - Prvé zariadenie pre seniorov a denný stacionár financované z Plánu obnovy a odolnosti otvorili v piatok na Vodárenskej ulici v Prešove. Z celkového rozpočtu projektu viac ako 3,67 milióna bolo práve z týchto zdrojov hradených vyše 3,5 milióna eur.Do leta budúceho roka má byť za pomoci zdrojov z plánu obnovy vytvorených na Slovensku takmer 170 nových zariadení sociálnych služieb Moderné zdravotno-sociálne centrum v Prešove vybudovala nezisková organizácia Atrium . Nonovzriadenú prevádzku tvoria dva nízkokapacitné objekty. Zariadenie pre seniorov má kapacitu 30 prijímateľov a denný stacionár 20 prijímateľov sociálnych služieb. Pracuje v nich 25 zamestnancov, ďalších päť má pribudnúť. Výstavba zariadenia trvala rok a päť mesiacov a organizácia na ňu z vlastných zdrojov použila 160-tisíc eur."Stavba išla úžasným tempom, nenastali žiadne prekážky," uviedla riaditeľka neziskovej organizácie Atrium Adriána Gmitterová. Zariadenie na Vodárenskej ulici je treťou prevádzkou sociálnych služieb Atrium po centrách vo Svidníku a na Dilongovej ulici v Prešove. Celkovo sa v nich o 255 odkázaných ľudí stará 190 zamestnancov.Otvorenie nového centra označil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ako jeden z míľnikov poskytovania sociálnych služieb na Slovensku. Ide totiž o prvé zariadenie vybudované z prostriedkov plánu obnovy. V tomto a nasledujúcom roku pritom podľa neho nastane v rámci budovania zariadení sociálnych služieb stavebný boom."Z plánu obnovy chceme takto vybudovať takmer 170 nových zariadení sociálnych služieb, ktoré budú poskytovateľ ambulantné alebo pobytové služby. Všetko sa to musí stihnúť do leta roku 2026," uviedol Tomáš.Po schválení revízie plánu obnovy, o ktorú slovenská vláda požiadala Európsku komisiu , bude podľa ministra na výstavbu zariadení sociálnych služieb určených 230 miliónov eur bez DPH."Spolu takto vybudujeme viac ako 3000 kapacitných miest, 1200 v ambulantných službách a 1800 v pobytových službách," dodal s tým, že ani tento počet však nestačí, preto ministerstvo vyhlásilo aj výzvu z Programu Slovensko , odkiaľ pôjde na pokračovanie budovania týchto zariadení ďalších 100 miliónov eur.Záujem zo strany klientov je podľa Gmitterovej veľký. Problémom je nedostatok personálu. "Keď to spätne porovnám spred desiatich rokov, keď sme napríklad spúšťali prevádzku vo Svidníku, vtedy ten problém nebol. Ešte sme si mohli dokonca aj vyberať. Teraz sme nedostatok personálu, hlavne opatrovateliek, pocítili. Dokonca sme mali dva týždne pozastavené prijímanie nových klientov, lebo sme nedokázali nájsť opatrovateľky tak, aby sme dokázali vykryť služby," skonštatovala Gmitterová, podľa ktorej pomáha návrat niektorých žien zo zahraničia.Podľa Tomáša by pomôcť mala reforma financovania sociálnych služieb, ktorá má byť hotová do konca tohto roka. "Reforma financovania sociálnych služieb môže znamenať zlom aj vo financovaní sociálnych služieb ako takých, a teda aj v mzdovom ohodnotení zamestnancov v sociálnych službách," dodal minister.