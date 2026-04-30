Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anastázia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. apríla 2026

Prezident Pellegrini vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – VIDEO


Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží“ je významným momentom pre celú SR. Prezident Peter Pellegrini slávnostne ...



Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží" je významným momentom pre celú SR.


Prezident Peter Pellegrini slávnostne vymenoval do funkcie nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR. Je ním generálporučík Miroslav Lorinc. Prezident je presvedčený, že sa tejto úlohy zhostí s maximálnym nasadením a profesionalitou. Pellegrini sa zároveň rozlúčil s odchádzajúcim náčelníkom GŠ OS SR Danielom Zmekom, ktorý významne prispel k rozvoju a stabilite slovenských ozbrojených síl.

Vyzdvihol jeho schopnosť viesť ozbrojené sily v období viacerých závažných kríz – od pandémie až po vojnový konflikt na Ukrajine. Súčasne dal do pozornosti jeho významný podiel na modernizácií slovenskej armády a posilňovaní obranných kapacít. Zmeko si z rúk Pellegriniho prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy, najmä v oblasti rozvoja SR, obrany a bezpečnosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží“ je významným momentom pre celú SR. Vyzdvihol odborné aj osobnostné predpoklady Lorinca. „Aktuálne bezpečnostné prostredie kladie na vedenie ozbrojených síl mimoriadne vysoké nároky. Bezpečnostná situácia u našich východných susedov, no aj ďalšie konflikty s dosahom na Slovensko, si vyžadujú generála, ktorý disponuje bezchybnou profesionálnou i morálnou výbavou, ako aj mimoriadnymi skúsenosťami,“ povedal Pellegrini.

Nové vedenie tak podľa hlavy štátu prichádza v čase, keď je schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie kľúčová.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 