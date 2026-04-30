Štvrtok 30.4.2026
Meniny má Anastázia
30. apríla 2026
Prezident Pellegrini vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – VIDEO
Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží" je významným momentom pre celú SR. Prezident Peter Pellegrini slávnostne ...
30.4.2026 (SITA.sk) - Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží" je významným momentom pre celú SR.
Prezident Peter Pellegrini slávnostne vymenoval do funkcie nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR. Je ním generálporučík Miroslav Lorinc. Prezident je presvedčený, že sa tejto úlohy zhostí s maximálnym nasadením a profesionalitou. Pellegrini sa zároveň rozlúčil s odchádzajúcim náčelníkom GŠ OS SR Danielom Zmekom, ktorý významne prispel k rozvoju a stabilite slovenských ozbrojených síl.
Vyzdvihol jeho schopnosť viesť ozbrojené sily v období viacerých závažných kríz – od pandémie až po vojnový konflikt na Ukrajine. Súčasne dal do pozornosti jeho významný podiel na modernizácií slovenskej armády a posilňovaní obranných kapacít. Zmeko si z rúk Pellegriniho prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy, najmä v oblasti rozvoja SR, obrany a bezpečnosti.
Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží“ je významným momentom pre celú SR. Vyzdvihol odborné aj osobnostné predpoklady Lorinca. „Aktuálne bezpečnostné prostredie kladie na vedenie ozbrojených síl mimoriadne vysoké nároky. Bezpečnostná situácia u našich východných susedov, no aj ďalšie konflikty s dosahom na Slovensko, si vyžadujú generála, ktorý disponuje bezchybnou profesionálnou i morálnou výbavou, ako aj mimoriadnymi skúsenosťami,“ povedal Pellegrini.
Nové vedenie tak podľa hlavy štátu prichádza v čase, keď je schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie kľúčová.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini slávnostne vymenoval do funkcie nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR. Je ním generálporučík Miroslav Lorinc. Prezident je presvedčený, že sa tejto úlohy zhostí s maximálnym nasadením a profesionalitou. Pellegrini sa zároveň rozlúčil s odchádzajúcim náčelníkom GŠ OS SR Danielom Zmekom, ktorý významne prispel k rozvoju a stabilite slovenských ozbrojených síl.
Vyzdvihol jeho schopnosť viesť ozbrojené sily v období viacerých závažných kríz – od pandémie až po vojnový konflikt na Ukrajine. Súčasne dal do pozornosti jeho významný podiel na modernizácií slovenskej armády a posilňovaní obranných kapacít. Zmeko si z rúk Pellegriniho prevzal Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy, najmä v oblasti rozvoja SR, obrany a bezpečnosti.
Pellegrini zdôraznil, že ide táto „výmena stráží“ je významným momentom pre celú SR. Vyzdvihol odborné aj osobnostné predpoklady Lorinca. „Aktuálne bezpečnostné prostredie kladie na vedenie ozbrojených síl mimoriadne vysoké nároky. Bezpečnostná situácia u našich východných susedov, no aj ďalšie konflikty s dosahom na Slovensko, si vyžadujú generála, ktorý disponuje bezchybnou profesionálnou i morálnou výbavou, ako aj mimoriadnymi skúsenosťami,“ povedal Pellegrini.
Nové vedenie tak podľa hlavy štátu prichádza v čase, keď je schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa bezpečnostné prostredie kľúčová.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval nového náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
