Prezident Zelenskyj a jeho generáli varujú pred ďalšou „veľkou“ ruskou ofenzívou v novom roku

Ukrajina nehodlá ustúpiť

Očakávajú veľký útok od Rusov

15.12.2022 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho vrchní velitelia v sérii rozhovorov pre týždenník The Economist prezradili, že začiatkom nového roka očakávajú novú ruskú ofenzívu, no nehodlajú ustúpiť od svojich cieľov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Zelenskyj pritom zopakoval, že zámerom Ukrajiny, je získať naspäť územie, ktoré jej patrilo, keď v roku 1991 získala nezávislosť, vrátane Krymu.Len niekoľko dní po tom, ako Kremeľ odkázal, že Ukrajina musí uznať nové skutočnosti, vrátane ruskej anexie štyroch ukrajinských oblastí, Zelenskyj zopakoval, že jeho krajina nebude robiť žiadne ústupky.„Ak sa ( Putin ) teraz stiahne za hranice z roku 1991, začne sa možná cesta pre diplomatov. To je ten, kto môže skutočne zmeniť vojnu z vojenskej cesty na diplomatickú. Len on to môže spraviť,“ vyjadril sa Zelenskyj s tým, že asi 95 % Ukrajincov odmieta ústupky týkajúce sa územia.„Problém je však hlbší ako otázka územia. Nikto nechce diskutovať s ľuďmi, ktorí rozpútali (vojnu),“ dodal.Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl, generál Valerij Zalužnyj podľa vlastných slov očakáva v novom roku ďalšiu ruskú ofenzívu.„Oni (ruské sily) sa na 100 % pripravujú,“ skonštatoval. Veľký ruský útok by podľa neho mohol prísť „vo februári, v najlepšom prípade v marci a v najhoršom na konci januára“, doplnil s tým, že útok by mohol prísť kdekoľvek - v Donbase, kde chce Putin získať zvyšok Doneckej oblasti, na juhu, smerom k mestu Dnipro, či dokonca smerom ku Kyjivu.