Vojna na Ukrajine je podľa Danka lokálny konflikt, ktorých je vo svete niekoľko

Riešenie situácie

EÚ je dobrý projekt

4.3.2023 - Predseda mimoparlamentnej Slovenskej národnej strany (SNS) a bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko vníma vojnu na Ukrajine ako lokálny konflikt, ktorých je vo svete niekoľko. Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, podobné konflikty sme mohli vidieť už v Sýrii a Iraku.„Vždy sú to lokálne problémy. Tá vojna je pozičná. Rusi išli na územia, ktoré obýva rusky hovoriace obyvateľstvo, osem rokov to tam nikto neriešil. Bol som najvyšší ústavný činiteľ, mali sme informácie, aká krivda sa tam deje," tvrdí Danko.Je presvedčený, že situácia na Ukrajine sa mohla vyriešiť podobne ako Cyprus „rozdelením na demilitarizovanú zónu, kde jedna strana je turecká a druhá grécka. Sú tam vojaci Organizácie Spojených národov (OSN). Keby toto OSN urobila na Ukrajine, tento konflikt nemusel vzniknúť." Zároveň si myslí, že konflikt na Ukrajine by sa mal vyriešiť mierovými rokovaniami.Andrej Danko ďalej tvrdí, že je potrebné vyvíjať tlak na Brusel, aby sa reformoval z hľadiska bezpečnosti.„Európska únia (EÚ) je dobrý projekt a dokonca by sa mala rozširovať aj o obrannú taktiku. NATO má jednu historickú traumu a problém do budúcnosti, že je jeho súčasťou Turecko a Amerika a často tieto dve krajiny majú aj iné lokálne záujmy ako EÚ," vysvetlil predseda SNS. Tvrdí, že európske štáty by mali mať svoju bezpečnostnú politiku, ktorá by podľa Danka bola samostatná, nezávislá a garantovala by Schengen.„Každý z Európskych štátov by nemal letectvo, pozemné vojsko, ale existovala by spolupráca armád. Tak to funguje aj v Beneluxe – nie každý štát má všetko, ale majú spoločné veci. Taktiež je dôležité mať dobré vzťahy smerom na západ aj na východ. Blízko nás je Rakúsko – neutrálny štát, trochu ďalej je Švajčiarsko. Sme v strede Európy. Každý, kto žije na Slovenku, by si mal povedať, že toto je štát, kde sa dobre žije," dodal expredseda parlamentu.