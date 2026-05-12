Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Prezidenti S3 rokovali v Bratislave, témami boli umelá inteligencia, bezpečnosť aj ochrana detí na webe
Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní s prezidentmi Česka a Rakúska označil za najzaujímavejšiu časť ich diskusie debatu o umelej inteligencii.
12.5.2026 (SITA.sk) - Peter Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní s prezidentmi Česka a Rakúska označil za najzaujímavejšiu časť ich diskusie debatu o umelej inteligencii.
Prezident SR Peter Pellegrini sa v rámci rokovania prezidentov krajín Slavkovského formátu (S3) stretol s českým prezidentom Petrom Pavlom i rakúskou hlavou štátu Alexandrom Van der Bellenom, diskutovali o aktuálnych bezpečnostných i zahraničnopolitických otázkach, ale aj o energetickej bezpečnosti regiónu, ochrane mladých ľudí v digitálnom priestore či vplyve umelej inteligencie na vzdelávanie a rozvoj spoločnosti.
Podľa slovenského prezidenta sú spájanie síl a spoločný postup v súčasnosti najlepšou odpoveďou na geopolitické výzvy, energetickú neistotu i riziká, ktoré prináša rozvoj umelej inteligencie. Pellegrini na tlačovej konferencii po rokovaní s prezidentmi Česka a Rakúska označil za najzaujímavejšiu časť ich diskusie debatu o umelej inteligencii, ktorej bola venovaná značná časť ich rokovania. Trojica prezidentov sa zhodla, že ide o fenomén, ktorý zásadne ovplyvní budúcnosť vzdelávania, trh práce aj fungovanie spoločnosti.
Pellegrini považuje za potrebné nájsť rovnováhu medzi reguláciou a vývojom, podotkol, že hoci sú tieto technológie užitočné, prinášajú aj niektoré riziká. Hlavy štátov S3 teda venovali osobitnú pozornosť ochrane detí a mladých ľudí pred negatívnymi vplyvmi sociálnych sietí a digitálneho prostredia.
„Štatistiky ukazujú, a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, že začína narastať počet mladých ľudí, ktorí začínajú mať psychické problémy spôsobené práve extrémnym využívaním moderných technológií, sociálnych sietí a hlavne ich vplyvom na ich duševné zdravie,“ uviedol Pellegrini.
Vyzdvihol tiež koordináciu spoločného postupu krajín S3 pri príprave legislatívnych a technických riešení, ktoré by mohli obmedziť prístup detí k sociálnym sieťam. Za najefektívnejšie riešenie ale považuje koordinovanú celoeurópsku reguláciu.
Diskusia sa dotkla aj toho, ako pripraviť na AI aj školstvo, slovenský prezident v tomto smere vyzdvihol úlohu kvalitného vzdelania a schopnosť kriticky pracovať s informáciami. „Odpoveďou na to, aby sme dokázali konfrontovať umelú inteligenciu, či nám ponúka správne dáta, správne informácie, je len dobre vzdelaný národ,“ skonštatoval.
Medzi témami rokovania bola aj energetická bezpečnosť a posilňovanie odolnosti stredoeurópskych štátov voči krízovým situáciám. Hlavy štátov sa venovali potrebe ďalšieho rozvoja energetickej infraštruktúry a zvyšovania prepojenosti energetických sústav v regióne.
„Hoci sme medzi sebou veľmi dobre poprepájaní, stále existujú ešte úzke miesta, úzke hrdlá, ktoré zamedzujú tomu, aby sme dokázali v prípade výpadku dodávok ropy z jednej časti sveta nahradiť ju zdrojmi z inej strany Európy. Preto bude potrebné investovať ďalej do infraštruktúry, a to už nie vo forme budovania novej, ale rozširovaním už existujúcich kapacít,“ uviedol Pellegrini.
Témami samitu boli aj aktuálne geopolitické a bezpečnostné výzvy, medzi nimi vojna na Ukrajine, budúcnosť Európskej únie či potreba silnejšieho európskeho hlasu pri hľadaní mierových riešení konfliktov.
Slovenský prezident je toho názoru, že meniace sa medzinárodné prostredie a rast napätia vo svete vyžadujú oveľa užšiu koordináciu krajín strednej Európy. „Ani jedna z našich krajín nedokáže sama čeliť dnešným výzvam. Preto je dôležité, aby sme sa stretávali, koordinovali naše postoje a spoločne hľadali riešenia,“ dodal.
Samit S3 sa uskutočnil na viacerých symbolických miestach v Bratislave a jej okolí, napríklad na hrade Devín či na lodi plaviacej sa po Dunaji. Zároveň boli v rámci neho odprezentované inovatívne projekty študentov zo Slovenska, Česka a Rakúska. Všetci traja prezidenti sa pochvalne vyjadrili o kvalite prezentácií i samotných projektov študentstva. „Nemusíme sa báť o našu budúcnosť, ak máme v mladej generácii takýto obrovský potenciál a chuť inovovať,“ poznamenal Peter Pellegrini.
Rakúsky prezident Van der Bellen priblížil, že sa venovali téme ruskej agresie na Ukrajine, aj krízy na Blízkom východe. Zdôraznil potrebu hľadať riešenia, ktoré budú bezpečné i udržateľné, obnoviteľné zdroje energie podľa neho znamenajú vyššiu odolnosť a nezávislosť v energetickej oblasti.
Ocenil i spôsob, akým Slovensko vedie predsedníctvo S3, zdôraznil, že tieto krajiny nespája len história a geografia, ale aj témy a výzvy. Pre hľadanie najlepších riešení je podľa neho potrebná spolupráca medzi partnermi.
„Dobré susedské vzťahy sú základom dobrých vzťahov v Európe. Základom týchto dobrých vzťahov je to, že sme k sebe úprimní, že si rozumieme, že si urobíme čas vypočuť si jeden druhého a pokúsiť sa porozumieť argumentom toho druhého,” vyjadril sa český prezident Pavel. Tiež vyzdvihol formát stretnutia i diskusiu venovanú zahraničnopolitickým otázkam, rovnako aj vysvetlenie diania v jednotlivých krajinách. Vyjadril potešenie i nad tým, že započali diskusiu o opatreniach týkajúcich sa regulácie sociálnych sietí.
Zdroj: SITA.sk - Prezidenti S3 rokovali v Bratislave, témami boli umelá inteligencia, bezpečnosť aj ochrana detí na webe © SITA Všetky práva vyhradené.
Deti a moderné technológie
Energetická bezpečnosť a geopolitika
Na Devíne aj na riečnej lodi
