Prezidentka Čaputová mala propagovať súkromné spoločnosti, podnetom sa zaoberá parlamentný výbor

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie voči prezidentke Zuzane Čaputovej na základe podnetu Martina Daňa . Naopak, zastavil konanie voči predsedovi strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi , ktoré sa viedlo na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu Pre agentúru SITA to uviedol člen výboru Ondrej Dostál (klub SaS).„Daňov podnet spĺňal zákonné náležitosti, preto výbor v zmysle ústavného zákona konštatoval, že konanie sa začalo podaním podnetu," vysvetlil Dostál. Daňo v podnete na Čaputovú tvrdí, že hlava štátu propagovala 22. marca a 30. marca súkromné spoločnosti.Pri prijatí zjazdovej lyžiarky Petry Vlhovej podľa neho prezidentka od nej prijala dar v podobe trička s logami sponzorov športovkyne a "zapózovala" s ním všetkým prítomným médiám. V druhom prípade podnet hovorí o situácii, keď súkromné spoločnosti poskytli prezidentke 3 100 kusov pulzných oxymetrov. Neúspešný kandidát na prezidenta Daňo v ňom tvrdí, že na stránke Prezidentského paláca sa objavili názvy firiem, ktoré oxymetre poskytli.Podnet na Fica sa týkal jeho využitia kaštieľa vo Vinosadoch. Výbor 23. marca prijal uznesenie, v ktorom požiadal Fica, aby sa vyjadril k obsahu podnetu a majiteľa alebo prevádzkovateľa kaštieľa vyzval k tomu, aby uviedol, či a v akej výške dar poskytol.Spoločnosť podľa Dostála v odpovedi tvrdí, že nemá informácie, ktoré by mohla výboru poskytnúť a väčšina členov sa stotožnila s názorom, že nemajú ako získať ďalšie informácie, na základe ktorých by mohli posúdiť, či došlo k porušeniu zákona.