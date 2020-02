Prezidentka Čaputová pristúpi k prerokovaným zákonom štandardne a vyjadrí sa až po voľbách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová sa k prerokovaným zákonom na parlamentnej schôdzi vyjadrí až po voľbách. Ako pre agentúru SITA uviedol jej hovorca Martin Strižinec, na posúdenie zákonov jej začne plynúť 15-dňová lehota potom, ako jej budú doručené.Strižinec podotkol, že prezidentka rešpektuje vôľu poslancov parlamentu pri nevyslovení súhlasu s ratifikáciou Istanbulského dohovoru a ďalší postup bude koordinovať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , ako je to pri medzinárodných zmluvách obvyklé.„Prezidentka teda bude postupovať štandardným spôsobom a nemá dôvod vyjadrením svojho postoja k prerokovávaným zákonom vstupovať do končiacej sa predvolebnej kampane, a to len jeden deň pred volebným moratóriom,“ priblížil Strižinec.Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v utorok odmietli Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu, ktorý je známy aj ako Istanbulský dohovor. Hlasovalo proti nemu 96 zo 113 prítomných členov zákonodarného orgánu.Od novembra tohto roka sa na Slovensku by sa mal zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Nahradil by tak doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura.Za trináste dôchodky hlasovalo 88 poslancov, proti nebol žiadny poslanec ani sa žiadny zákonodarca nezdržal hlasovania. Uzákonenie trinástych penzií podporili poslanci za Smer-SD ĽSNS a hnutie Sme rodina . Novelu zákona parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.