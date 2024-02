Prezidentka Čaputová zváži svoje možnosti, aby novela Trestného zákona vôbec nenadobudla účinnosť

Nevypočuli hlas odbornej obce

8.2.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, a to s jediným cieľom, aby schválená novela Trestného zákona vôbec nenadobudla účinnosť.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení hlavy štátu, prijatie novely je zlou správou pre Slovensko.„Nič na tom nezmenili ani na poslednú chvíľu predložené pozmeňujúce návrhy koaličných poslancov. Bez odbornej oponentúry pripravená novela v oblasti trestného práva môže spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou," zdôraznila prezidentka.Ako ďalej uviedla, mrzí ju, že poslanci vládnej koalície nevypočuli hlasy verejnosti ani odbornej obce, ktoré volali po stiahnutí novely z rokovania.Čaputová podľa vlastných slov považuje za neakceptovateľné, aby sa takéto závažné zmeny v trestnej politike štátu diali bez riadneho legislatívneho procesu.„Náš právny poriadok pripúšťa skrátené legislatívne konanie iba ako výnimočný nástroj, a to len za podmienky, že je prítomný aspoň jeden z dôvodov uvedený zákonom. Som presvedčená, že v tomto prípade žiadny takýto dôvod neexistoval," vyhlásila prezidentka.Doplnila, že návrh bol navyše do poslednej chvíle menený rozsiahlymi pozmeňujúcimi návrhmi, a to aj tesne pred jeho schvaľovaním v parlamente.„Na jeho príprave sa podieľali a za zmeny hlasovali aj poslanci, ktorým táto novela zlepší ich procesné postavenie v prebiehajúcich trestných konaniach, čo rovnako považujem za neprípustné," dodala hlava štátu.