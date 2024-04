Prezidentské voľby 2024: Novým slovenským Slovenska prezidentom bude Peter Pellegrini

„Slovensko musí byť na strane mieru, nie vojny. A nech ma za to kritizuje, kto chce,“ povedal v reakcii na Ivana Korčoka.

Pellegrini vyhlásil, že jeho kandidatúra nebola postavená na žiadnom marketingu, na žiadnom odpore, na boji proti niekomu. V ďakovnej reči dodal, že išiel do súboja úprimne a kvôli podpore.

Zopakoval, že Hlas bude aj naďalej súčasťou koalície.

Sme predurčení vládnuť do roku 2027, vyhlásil Robert Fico a dodal, že verí v stabilitu vládnej koalície. Premiér dodal, že v najbližších týždňoch doriešia „praktické problémy“, ktoré vzniknú po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca.

Premiér nechcel komentovať vyjadrenia Ivana Korčoka, ľudia vo voľbách podľa neho ukázali, že rozoznávajú, „čo krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií a progresivistov“.

Zuzana Čaputová zablahoželala Petrovi Pellegrinimu a ocenila vysokú účasť. „Pri každých slobodných voľbách sa časť spoločnosti teší a časť je sklamaná. Dôležité je, aby od momentu zvolenia nový prezident pôsobil tak, aby sa žiadna časť spoločnosti necítila porazená,“ uviedla.

Celé stanovisko:

„Blahoželám Petrovi Pellegrinimu k víťazstvu v prezidentských voľbách. Prajem mu úspešný výkon mandátu, ktorého sa ujme 15. júna.

Pri každých slobodných voľbách sa časť spoločnosti teší a časť je sklamaná. Dôležité je, aby od momentu zvolenia nový prezident pôsobil tak, aby sa žiadna časť spoločnosti necítila porazená. Aby radosť z víťazstva išla ruka v ruke s vedomím služby pre všetkých občanov Slovenska, nielen pre tých, ktorí ho zvolili.

Oceňujem vysokú účasť vo voľbách a ďakujem občanom, ktorí využili svoje volebné právo. Ďakujem tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnej realizácii volieb.“

Korčok priznal prehru, P. Pellegrinimu zagratuloval

Ivan Korčok priznal porážku v druhom kole prezidentských volieb. Z výsledku je sklamaný a rozčarovaný, no rešpektuje ho. Svojmu protikandidátovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý je podľa neoficiálnych výsledkov víťazom prezidentských volieb, pogratuloval.



"Odchádzam s tým, že som sklamaný, nie som zlomený. To vás chcem ubezpečiť. Želám Slovensku prezidenta SR, ktorý naplní to, čo je napísané v Ústave SR, aj nezávislosť, aj konať bez príkazov a podľa vlastného presvedčenia," uviedol.



Pellegrinimu zablahoželal. Výsledok podľa neho ukázal, že na Slovensku možno voľby vyhrať aj netransparentnou kampaňou. "Ale dá sa to vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný - zo mňa, urobíte kandidáta vojny," skonštatoval.

Korčok zároveň ocenil všetkých občanov, ktorí sa zúčastnili na voľbách. Poukázal na to, že účasť bola vysoká. Poďakoval ľuďom, ktorí mu v nich prejavili dôveru. Vďaku vyjadril i politickým stranám, ktoré ho podporili. Ocenil aj svoj tím. Za podporu poďakoval tiež rodine.



Tohtoročný súboj o Prezidentský palác podľa neho rozhodol okrem iného aj strach. Poukázal na šírenie strachu a nenávisti počas kampane. Avizoval, že jeho kampaň a možné chyby budú analyzovať. Za svojimi kampaňovými témami si podľa vlastných slov stojí.



Centrála Ivana Korčoka sa pomaly vyprázdňuje. Jeho priaznivci ho ocenili dlhým potleskom. Vystúpil aj spevák Adonxs. Korčok išiel pozdraviť aj svojich priaznivcov nachádzajúcich sa pred centrálou počas celej volebnej noci.

Pellegrini poďakoval voličom, hovorí o záväzku i zadosťučinení

Neoficiálny víťaz prezidentských volieb Peter Pellegrini poďakoval krátko po polnoci za hlasy všetkým voličom. Hovorí o obrovskom záväzku do budúcna, veľkej cti a zadosťučinení. Vďaku vyjadril aj koaličným partnerom.



"Vláda sa môže spoľahnúť, že pokiaľ bude plniť programové vyhlásenie vlády (PVV), nemusí sa obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných desať rokov, vznikne opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde a štátu škodiť, aj v zahraničí, a bude sa tešiť z neúspechov vlády SR," vyhlásil Pellegrini. Zároveň podotkol, že nebude nekritickým obdivovateľom vlády.



Vládu chce tiež Pellegrini podporovať v snahe zlepšovať ľuďom život a naplniť PVV. Deklaruje, že bude chrániť národné a štátne záujmy Slovenska. Pellegrini urobí tiež všetko preto, aby SR stála na strane mieru.



Chápe podľa vlastných slov, že Slovensko má svoje vlastné problémy. Tvrdí, že len zjednotený národ sa dokáže spojiť, nájsť energiu a silu, aby spoločne z tých problémov, v ktorých sa nachádza, našiel cestu von.

Pellegrini sľúbil, že bude prezidentom všetkých Slovákov, bez ohľadu na to, či ho volili alebo nie. "Vždy budem stáť na strane Slovenskej republiky, ktorej záujmy budú u mňa na prvom mieste," skonštatoval.



V Pellegriniho volebnom štábe aktuálne vládne veselá atmosféra. Spolustraníci v bratislavskej reštaurácii na petržalskom brehu Dunaja už pri sčítaní približne 88 percent spievali slovenskú hymnu či pokrikovali "Pelle na hrad".

„Dúfam, že bude konať podľa svojho vlastného presvedčenia a bude prezident, ktorý bude konať bez príkazov,“ vyhlásil.