Korčok alebo Pellegrini? Prieskum ukázal pre druhé kolo tesný výsledok

2.4.2024 (SITA.sk) - Prezidentom by sa podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza stal Peter Pellegrini , ktorému by odovzdalo svoj hlas 50,8 percenta opýtaných.Víťazstvo lídra strany Hlas-SD by však bolo tesné, keďže občiansky kandidát Ivan Korčok by získal 49,2 percenta hlasov. Výsledky prieskumu zverejnili dnes počas duelu oboch kandidátov na televízii Markíza.Prieskum robila agentúra Focus od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1 015 respondentov formou osobných rozhovorov.