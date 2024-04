Prezidentská predvolebná debata 2024 v RTVS:: Korčok i Pellegrini avizujú konštruktívnu spoluprácu s vládou

Prezidentskí kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini avizujú v prípade víťazstva vo voľbách konštruktívnu spoluprácu s vládou. V súvislosti so zahraničnopolitickým smerovaním krajiny hovoria o zotrvaní Slovenska v Európskej únii (EÚ) i v Severoatlantickej aliancii (NATO). Vyplýva to z ich vyjadrení počas stredajšej predvolebnej debaty RTVS.



Korčok by chcel vedieť, aký je reálny obraz slovenskej ekonomiky a aký je postoj vlády k robeniu odvážnych opatrení. "Tu nie je dôvod s vládou bojovať, tu budem spolupracovať s vládou a parlamentom," podotkol. Pellegrini by chcel na vládu vplývať tak, aby sa prípadná konsolidácia nedotkla občanov krajiny. "Nepodpísal by som zákon, ktorý by znamenal drastické zvýšenie výdavkov pre bežných občanov," dodal s tým, že o konkrétnych opatreniach nevie.



Obaja kandidáti deklarovali nesúhlas s prípadným zrušením práva veta členských štátov EÚ pri hlasovaní o niektorých zásadných otázkach. Slovensko je podľa Pellegriniho pevne ukotvené v EÚ aj v NATO, musí však robiť suverénnu politiku, ktorá háji záujmy krajiny. V súvislosti so situáciou na Ukrajine preferuje mierové riešenia a koniec zabíjania. Je proti tomu, aby sa SR stala súčasťou vojenského konfliktu.



Korčok považuje NATO za bezpečnostnú poistku, volá však po silnejšej zahraničnej politike EÚ. Všetky konflikty, kde prichádzajú civilisti o život, vníma ako tragédiu. "Odsudzujem spôsob, akým vláda Benjamina Netanjahua pokračuje vo vojenskej operácii v Gaze," doplnil. Zopakoval, že o prípadnom vyslaní slovenských vojakov do konfliktov v zahraničí rozhoduje vláda a parlament.



Pellegrini v rámci diskusie tiež povedal, že rozhodnutie kandidovať na prezidenta bolo najvážnejšie v jeho politickej kariére. Nesúhlasí s tvrdeniami, že by jeho prípadným víťazstvom vo voľbách mohlo prísť k destabilizácii Hlasu-SD a poslaneckého klubu. Strana je podľa neho pripravená na to, aby mohla pokračovať v napĺňaní programového vyhlásenia vlády. Svoju kandidatúru vníma ako záväzok ľuďom.



Korčok priblížil, že v minulosti odmietol vstúpiť do straníckej politiky a svoju kandidatúru na prezidenta považuje za logický krok. Zdôraznil, že je občiansky kandidát a váži si podporu tých strán, ktoré mu ju dali. Vlastenectvo nemá podľa neho rozdeľovať krajinu, ale ju spájať. Podľa Pellegriniho ide najmä o to, aby sa v každom kúte Slovenska žilo ľuďom rovnako.

