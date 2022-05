Pri výstavbe parku Jaguar došlo k machináciám pri verejnom obstarávaní, zákazky boli šité na mieru spriazneným firmám

Zo zákazky profitovali aj Bödörovci

Netransparentný tender

Najväčší úspech Ficovej vlády

23.5.2022 - Aj pri ďalšej zákazke na výstavbu priemyselného parku Jaguar pri Nitre porušil štát zákon. Týkala sa hrubých terénnych úprav za sto miliónov eur, ktorú získala stavebná spoločnosť Strabag O porušení pravidiel pri verejnom obstarávaní rozhodla Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na podnet Nadácie Zastavme korupciu Ako v pondelok informovala nadácia, odvolací orgán úradu konštatoval, že MH Invest nepreukázal opodstatnenosť dodatkov, ktoré navýšili cenu.Za nezákonnú označil aj rezervu päť percent z ceny diela, ktorú si štátna eseročka započítala do predpokladanej hodnoty zákazky. Už to podľa nadácie naznačovalo, že sa chystá vyplatiť viac, ako pôvodne avizovala.Nadácia pred štyrmi rokmi v súvislosti s parkom Jaguar podala tri podnety na ÚVO. Išlo o zmluvy za vyše 430 miliónov eur na práce, ktoré si objednávala štátna firma MH Invest prevažne od stavebného gigantu Strabag. Subdodávateľom bola napríklad aj firma bezpečnostná služba Bonul , ktorá patrí rodine nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödöra „Čo sa týka ostatných podnetov nadácie, úrad nám dal za pravdu už skôr. Teraz právoplatne rozhodol o poslednom - treťom. Nadácia namietala neférovú súťaž, vďaka ktorej mohol byť tender šitý na mieru konkrétnym dodávateľom a aj skutočnosť, že sa neprimerane dodatkami navyšovala cena diela,“ uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Podľa nej práve to bol prípad hrubých terénnych úprav, ktoré mali pôvodne stáť 95,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ale vyšplhali sa až na takmer 112,5 milióna eur bez DPH.Príchod britskej automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko podľa nadácie označil v minulosti bývalý premiér Robert Fico za jeden z najväčších úspechov svojej vlády.Do výstavby automobilového parku štát popri priznanej pomoci nalial ďalších asi 500 miliónov eur. Okrem toho, že MH Invest bude musieť platiť pokuty za porušenie pravidiel verejného obstarávania, teraz výstavbu parku Jaguar preveruje aj polícia. Úrad špeciálnej prokuratúry už skôr oznámil nadácii, že na základe jej informácií začal trestné stíhanie vo veci pre podozrenia z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku a zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní.