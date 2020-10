Prideľovanie financií na organizáciu EYOF 2022 v Banskej Bystrici nebolo transparentné, tvrdí ministerstvo

Efektívne peniaze

Športové podujatie pre mladých

7.10.2020 (Webnoviny.sk) - Nie všetky veci v súvislosti s prideľovaním financií pre organizovanie podujatia Európsky olympijský festival mládeže - EYOF 2022 v Banskej Bystrici sa diali transparentne a korektne.Pre agentúru SITA to uviedol štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík s tým, že sa preto rozhodli preveriť všetky infraštruktúrne projekty, ktoré sa tohto týkajú, útvaru Hodnoty za peniaze. Akonáhle to podľa štátneho tajomníka posúdia, stretne sa k tomu Koaličná rada a príde rozhodnutie.„Nie je korektná informácia od primátora Jána Noska, že nám všetky informácie poskytli v júni, lebo doteraz pýtame informácie o rozpočte, štruktúrovaných číslach, aby sme mohli prehodnotiť efektivitu a oprávnenosť nákladov,“ povedal Jančík v reakcii na výzvu prezidenta organizačného výboru EYOF a primátora Banskej Bystrice Jána Noska , aby čo najskôr rozhodli a naštartovali procesy súvisiace s organizáciou festivalu.„Nikto na nás nebude vykonávať časový nátlak len s tým úmyslom, aby si postavili drahý alebo predražený objekt. Chceme podporovať infraštruktúru a športoviská v regiónoch, ale musí to byť za efektívne peniaze,“ dodal štátny tajomník.V utorok po poslaneckom prieskume členov Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport primátor Nosko vyzval vládu, aby naštartovala procesy súvisiace s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mladých „Pre zorganizovanie najväčšieho medzinárodného športového mládežníckeho podujatia na profesionálnej úrovni potrebujeme okamžite začať s rekonštrukciou a výstavbou potrebných športovísk,“ konštatoval Nosko s tým, že ak vláda neprikročí k realizácii nevyhnutných krokov, hrozí Slovenskej republike medzinárodná blamáž.Predchádzajúca vláda schválila a vyčlenila na organizáciu EYOF v Banskej Bystrici sumu 12 mil. eur a ďalších 11 mil. eur na dobudovanie nevyhnutnej športovej infraštruktúry.„Počas koronakrízového mimoriadneho obdobia sme však s cieľom ušetriť ustúpili od výstavby multifunkčnej športovej haly a rozhodli sme sa využiť existujúcu halu v Detve, čím sme štátu ušetrili v rozpočte približne 5 mil. eur,“ objasnil primátor.EYOF je medzinárodné športové podujatie pre mladých ľudí vo veku 14 až 18 rokov, pričom Banská Bystrica očakáva koncom júla 2022 športovcov z 50 krajín Európy.Na EYOF nepríde len približne 3 600 mladých športovcov, ale aj zástupcovia Medzinárodného olympijského výboru, národných olympijských výborov, predstavitelia rezortných ministerstiev európskych krajín, fanúšikovia, rodičia a ďalší.