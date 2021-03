Prieskum: Najprijateľnejšími vakcínami sú Pfizer/BioNTech a Sputnik V

Najprijateľnejšími vakcínami sú pre ľudí Pfizer/BioNTech a Sputnik V. Zaočkovať by sa dalo nimi viac ako 50 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre televíziu Markíza vypracovala agentúra Focus.





Vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech je prijateľná pre 55 percent opýtaných, ruská očkovacia látka Sputnik V pre 53 percent respondentov. Americkou vakcínou Moderna by sa dalo zaočkovať podľa prieskumu 46,9 percenta ľudí, švédsko-britskou vakcínou od AstraZenecy zas 42,6 percenta opýtaných.Viac ako 33 percent ľudí by si vybralo americkú vakcínu Johnson & Johnson a viac ako 30 percent by dalo prednosť americkej vakcíne Novavax. Čínsku vakcínu Sinopharm by si vybralo 27 percent respondentov.Z prieskumu tiež vyplynulo, že v rámci celej populácie by sa dalo len vakcínou Sputnik V očkovať 10,8 percenta ľudí, čo je približne 475.000 osôb. Asi 999.000 ľudí, teda 22,5 percenta, by si vybralo len inú vakcínu ako Sputnik V.Prieskum agentúra realizovala od 17. do 24. februára na vzorke 1018 respondentov.