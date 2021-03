Matovič: Výrobca vakcíny Sputnik je ochotný celú zmluvu zrušiť

Výrobca vakcíny Sputnik V je ochotný ešte dnes zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín, a to bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku. Urobil by tak v súvislosti so situáciou, ktorú nákup vakcíny vyvolal, a hrozbou rozpadu vlády. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti. Koaličných partnerov požiadal, nech sa rýchlo vyjadria.