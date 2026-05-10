 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Slováci strácajú trpezlivosť pri hľadaní práce. Odignorovaný životopis ich frustruje viac ako nízke ponúkané platy


Uchádzačov najviac frustruje ignorovanie zo strany zamestnávateľov. Ignorovanie reakcie na pracovné ponuky vnímajú uchádzači o prácu ako najväčší ...



10.5.2026 (SITA.sk)


Ignorovanie reakcie na pracovné ponuky vnímajú uchádzači o prácu ako najväčší zdroj frustrácie pri hľadaní práce cez internet. Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál Profesia.sk to trápi tretinu uchádzačov. Podiel ľudí, ktorých táto situácia znechucuje, pritom medziročne rastie. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia, ktorá prevádzkuje pracovný portál Profesia.

Nízky plat už nie je najväčším problémom


Uchádzači o prácu si zamestnanie hľadajú najčastejšie cez internet. Hoci je to rýchle a praktické, kandidáti sa stretávajú aj s nepríjemnými faktormi. Jedným z nich je i absencia akejkoľvek spätnej väzby zo strany zamestnávateľa, ktorá sa v aktuálnom prieskume dostala na čelo rebríčka.

Uviedlo ju 34 % oslovených respondentov. Nasledovalo málo pracovných príležitostí v regióne. Nízke platové ohodnotenie sa medzi najčastejšími odpoveďami ocitlo až na treťom mieste. Doteraz to pritom respondenti označovali ako najfrustrujúcejší faktor. Štvrtina uchádzačov uviedla, že ich znechutí najmä málo ponúk v odvetví, v ktorom by chceli pracovať.

Môžu pomôcť automatické odpovede


Pracovný portál Profesia priblížil, že ignorovanie odpovede uchádzača zvyčajne nie je zámerné, stojí za ňou skôr vyťaženosť zamestnancov. Na pracovné ponuky totiž reaguje veľa ľudí, čo znamená väčšie riziko, že personalisti nestihnú reagovať na každého uchádzača.

„Z hľadiska budovania dobrého mena značky je to nešťastné, keďže kandidáti, ktorí odpoveď nedostanú, si to zapamätajú a môžu to povedať aj svojim blízkym či napísať recenziu na internete. V budúcnosti tak môžu pri hľadaní práce daného zamestnávateľa a jeho ponuky vynechať,“ upozornila Profesia.

Odpovedať každému uchádzačovi pritom podľa pracovného portálu nemusí byť logisticky náročné. Systémy na správu náboru nových zamestnancov v súčasnosti umožňujú nastaviť automatickú potvrdzujúcu správu ihneď po prijatí životopisu. Ďalšou možnosťou je informovať už v inzeráte, že zamestnávateľ bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.


Zdroj: SITA.sk - Slováci strácajú trpezlivosť pri hľadaní práce. Odignorovaný životopis ich frustruje viac ako nízke ponúkané platy © SITA Všetky práva vyhradené.

