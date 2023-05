Severná Kórea by mala Rusku slúžiť ako vzor, vyhlásil Prigožin a povedal, aké zmeny musia nastať

24.5.2023 - Šéf žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin povedal, že Rusko by sa malo pripraviť na ťažkú vojnu, zaviesť stanné právo a oznámiť nové vlny mobilizácie, ako aj „uzatvoriť všetky hranice“, ako v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to v rozhovore s proruským blogerom Konstantinom Dolgovom.„Teraz sme v stave, keď môžeme Rusko jednoducho stratiť. Preto musíme zaviesť stanné právo, musíme vyhlásiť nové vlny mobilizácie, každého, koho môžeme, musíme presunúť do výroby munície. Musíme prestať míňať peniaze na nič, prestať stavať nové cesty, novú infraštruktúru a pracovať len pre vojnu,“ povedal Prigožin.Ten tvrdí, že Rusko teraz potrebuje niekoľko rokov fungovať ako Severná Kórea. „Treba zavrieť všetky hranice, prestať sa hrať na pekných, priviezť všetkých našich potomkov zo zahraničia a tvrdo pracovať. Potom uvidíme nejaké výsledky.“ Podľa neho sa „deti obyčajných ľudí vracajú v zinkových rakvách roztrhané na kusy“ pre takzvanú „špeciálnu operáciu“, zatiaľ čo deti ruskej elity predvádzajú svoj luxusný a bezstarostný život.