Prijaté opatrenia podľa Matoviča reflektujú pohŕdanie odborníkmi, pripustil sprísnenie počas Vianoc

SaS spôsobila neskoré spustenie lockdownu

Hranice sa budú možno zatvárať

28.11.2021 - Dvojtýždňový lockdown nebude dostatočný. V dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Situácia sa nezlepší a bude treba ho predĺžiť,“ uviedol v relácii. Podľa ministra odborníci žiadali lockdown skôr, rovnako aj plošné zatvorenie škôl. „V tomto prípade ide o pohŕdanie odborníkmi,“ skonštatoval Matovič.Dôvodom neskorého spustenia lockdownu bol podľa jeho slov postoj koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). „Mal byť aj dlhší, v prípade SaS nebola politická vôľa,“ podčiarkol Matovič.Matovič je toho názoru, že situácia sa nezlepší ani do Vianoc. Na otázku, či sa opatrenia počas Vianoc sprísnia, odpovedal kladne. „Nemali by sme pripúšťať žiadne bubliny,“ konštatoval na margo opatrení prijatých počas Vianoc minulý rok. Rovnako spomenul možnosti cestovania medzi okresmi. „Určite nie, je mi to ľúto,“ uzavrel Matovič.O prísnejších opatreniach hovoril aj poslanec Michal Šipoš (OĽaNO) v diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska. „Predpokladám, že v najbližších dňoch zasadne konzílium odborníkov a vláda sa bude musieť zaoberať týmto variantom a mutáciou koronavírusu,“ reagoval na šírenie mutácie s názvom omikron.V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou tiež pripustil sprísnený režim na hraniciach. „Je možné, že hranice sa budú zatvárať,“ dodal.