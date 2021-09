Proces v kauze vraždy Miroslava Sýkoru bude pokračovať, pred súd sa postavia traja svedkovia a znalci

Dvojročné obdobie odročovania

Všetci obžalovaní popierajú vinu

Zomrel aj vodič Sýkoru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy údajného zakladateľa zločineckej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru by malo na Okresnom súde Bratislava I pokračovať vo štvrtok 16. septembra.Vyplýva to z rozpisu súdnych pojednávaní na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Na pojednávanie by mali byť predvolaní traja svedkovia a tiež znalci.Súd v kauze vraždy Sýkoru naposledy pojednával koncom septembra minulého roku, po skoro dvojročnom období odročovania pre absencie procesných strán. Na pojednávaní v septembri 2020 súd vypočul šiestich svedkov. Bol medzi nimi aj odsúdený šéf skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák alebo bývalý šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pri jeho výsluchu však bola verejnosť vylúčená. Vec bola následne odročená na 26. januára 2021, termín však zrušili z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich protiepidemických opatrení. Neuskutočnil sa ani nasledujúci termín pojednávania určený na 22. apríla.Pred súdom v tejto kauze stoja štyria obžalovaní. Ľuboš F., označovaný za šéfa podsvetia v Nitre, bol podľa obžaloby organizátorom vraždy, Marek L., Richard B. a Milan M. sa na skutku podieľali ako spolupáchatelia.Všetci štyria obžalovaní svoju vinu odmietajú. Podľa prokuratúry tvorila štvorica skupinu, do ktorej patrili v súčasnosti už nebohí Peter K., prezývaný Duran, a Radoslav L., policajt a brat Mareka L.Na vražde Sýkoru mal údajne záujem predovšetkým Duran, pričom išlo o spor o vplyv v podsvetí a zisky z nezákonnej činnosti. Duran nakoniec zahynul krátko po Sýkorovi pri výbuchu auta, Radoslava L. zastrelili.Miroslava Sýkoru zastrelili vo februári 1997 na parkovisku pred bratislavským hotelom Holiday Inn. Na následky zranení zomrel v nemocnici aj jeho vodič Peter R.Na predošlých pojednávaniach v tomto prípade ako svedkovia vypovedali napríklad odsúdení Mikuláš Černák, Róbert Lališ alebo Ladislav Bališ. Súd tento prípad prejednáva od roku 2015.