|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vojtech
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. apríla 2026
Progresívci kritizujú postup pri novele zákona o Košiciach, mesto nie je pokusným králikom Ficovej vlády – VIDEO
Ako na brífingu uviedol podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), predkladateľ tohto návrhu Igor Šimko (Hlas-SD) sa rozhodol riešiť jednu z najkomplikovanejších otázok metropoly východu prostredníctvom prílepku v rozsahu A4.
Zdieľať
23.4.2026 (SITA.sk) - Ako na brífingu uviedol podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), predkladateľ tohto návrhu Igor Šimko (Hlas-SD) sa rozhodol riešiť jednu z najkomplikovanejších otázok metropoly východu prostredníctvom prílepku v rozsahu A4.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje postup pri novele zákona o meste Košice. Ako na brífingu uviedol podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), predkladateľ tohto návrhu Igor Šimko (Hlas-SD) sa rozhodol riešiť jednu z najkomplikovanejších otázok metropoly východu prostredníctvom prílepku v rozsahu A4. (Šimko je jedným z predkladateľov návrhu, spolu s ním ho predložil poslanec Smeru a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach Andrej Sitkár - pozn. SITA).
„Toto je škandalózny spôsob, akým NR SR, strana Hlas a pán poslanec Šimko chcú pristupovať ku Košiciam a ich občanom, keď chcú z Bratislavy rozhodovať, čo sa v Košiciach má a nemá diať,” vyjadril sa.
„Košice nie sú pokusným králikom vládnej koalície. Mesto nie je kampaňovým nástrojom,” deklaroval kandidát PS na post primátora Košíc Martin Mudrák (Dubéci v rámci svojho vystúpenia označil Šimka za kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja, kandidatúru ale zatiaľ oficiálne neohlásil - pozn. SITA).
Mudrák spôsob predkladania zmien považuje za napľutie do tváre obyvateľom mesta. Pripomenul tiež, že samotné mesto si pred časom objednalo štúdiu, ktorá by mala určiť najvhodnejšiu formu usporiadania mesta.
„Je absolútne arogantné, nezodpovedné a nehospodárne, aby sa takéto rozhodnutia robili týmto štýlom,“ vyhlásil Mudrák a poslanca Šimka vyzval, aby návrh stiahol, prepracoval ho a prinajmenšom počkal na výsledky štúdie a riadil sa odbornými dátami.
Mudrák je tiež toho názoru, že mesto má v súčasnosti iné problémy, ako napríklad kríza bývania či verejná doprava, ktoré potrebujú riešenia. Podotkol, že nik nespochybňuje, že súčasné nastavenie je nehospodárne, no tento spôsob riešenia nepovažuje za správny.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová si myslí, že tento návrh ašpiruje na to, aby bol protiústavný. Pripomenula, že vlani vo februári sa generálny prokurátor Maroš Žilinka obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s predošlou novelou zákona o meste Košice, napadol viaceré ustanovenia týkajúce sa práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende. Ústavný súd v júni minulého roka podnet prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
„Toto je absolútny diletantizmus, právny, legislatívny aj politický,” uviedla Mesterová. Dodala, že ak by súčasný návrh prešiel, podajú podnet na Ústavný súd SR. Šimko v stredu 22. apríla informoval o tom, že návrh na zmenu Zákona o meste Košice nabral nový rozmer, má byť doplnený o inštitút referenda.
„O Košiciach chceme rozhodovať spolu s Košičanmi. Po vypočutí rôznych názorov ľudí, starostov aj vedenia mesta sme sa rozhodli doplniť do návrhu najdemokratickejší prvok – referendum,“ ozrejmil. Na aktuálnej schôdzi parlamentu bol vo výbore schválený pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by mesto Košice mohlo po dohode s mestskými poslancami a starostami pripraviť alternatívny model územného členenia.
O takto pripravenom návrhu by následne obyvateľstvo metropoly východu rozhodovalo v referende. Konať by sa malo v deň volieb do Národnej rady SR, ktoré by mali byť na jeseň 2027. Zároveň by ale maximálny počet mestských častí nemohol byť viac než desať. Podmienkou je aj to, že najmenšia mestská časť by nemala mať menej ako päťtisíc obyvateľov, aby bol zachovaný cieľ racionalizácie a efektívnejšieho fungovania samosprávy.
„Náš návrh o Košiciach so štyrmi mestskými časťami, ktoré kopírujú okresy platí. Ak však mesto, poslanci a starostovia po väčšinovej zhode a po podkladoch z analýzy pripravia riešenie, s ktorým budú Košičania súhlasiť, toto riešenie bude od roku 2030, resp. 2031 aj platiť,“ uviedol Šimko. Ak by bolo referendum neúspešné, prípadne by hlasujúci návrh mesta nepodporili, návrh stanovuje, že od roku 2030/2031 sa počet mestských častí automaticky zníži na štyri, a to podľa aktuálneho okresného členenia.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú postup pri novele zákona o Košiciach, mesto nie je pokusným králikom Ficovej vlády – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje postup pri novele zákona o meste Košice. Ako na brífingu uviedol podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), predkladateľ tohto návrhu Igor Šimko (Hlas-SD) sa rozhodol riešiť jednu z najkomplikovanejších otázok metropoly východu prostredníctvom prílepku v rozsahu A4. (Šimko je jedným z predkladateľov návrhu, spolu s ním ho predložil poslanec Smeru a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach Andrej Sitkár - pozn. SITA).
„Toto je škandalózny spôsob, akým NR SR, strana Hlas a pán poslanec Šimko chcú pristupovať ku Košiciam a ich občanom, keď chcú z Bratislavy rozhodovať, čo sa v Košiciach má a nemá diať,” vyjadril sa.
Košice nie sú pokusný králik koalície
„Košice nie sú pokusným králikom vládnej koalície. Mesto nie je kampaňovým nástrojom,” deklaroval kandidát PS na post primátora Košíc Martin Mudrák (Dubéci v rámci svojho vystúpenia označil Šimka za kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja, kandidatúru ale zatiaľ oficiálne neohlásil - pozn. SITA).
Mudrák spôsob predkladania zmien považuje za napľutie do tváre obyvateľom mesta. Pripomenul tiež, že samotné mesto si pred časom objednalo štúdiu, ktorá by mala určiť najvhodnejšiu formu usporiadania mesta.
„Je absolútne arogantné, nezodpovedné a nehospodárne, aby sa takéto rozhodnutia robili týmto štýlom,“ vyhlásil Mudrák a poslanca Šimka vyzval, aby návrh stiahol, prepracoval ho a prinajmenšom počkal na výsledky štúdie a riadil sa odbornými dátami.
Kríza bývania a verejná doprava
Mudrák je tiež toho názoru, že mesto má v súčasnosti iné problémy, ako napríklad kríza bývania či verejná doprava, ktoré potrebujú riešenia. Podotkol, že nik nespochybňuje, že súčasné nastavenie je nehospodárne, no tento spôsob riešenia nepovažuje za správny.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová si myslí, že tento návrh ašpiruje na to, aby bol protiústavný. Pripomenula, že vlani vo februári sa generálny prokurátor Maroš Žilinka obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s predošlou novelou zákona o meste Košice, napadol viaceré ustanovenia týkajúce sa práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende. Ústavný súd v júni minulého roka podnet prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu.
„Toto je absolútny diletantizmus, právny, legislatívny aj politický,” uviedla Mesterová. Dodala, že ak by súčasný návrh prešiel, podajú podnet na Ústavný súd SR. Šimko v stredu 22. apríla informoval o tom, že návrh na zmenu Zákona o meste Košice nabral nový rozmer, má byť doplnený o inštitút referenda.
„O Košiciach chceme rozhodovať spolu s Košičanmi. Po vypočutí rôznych názorov ľudí, starostov aj vedenia mesta sme sa rozhodli doplniť do návrhu najdemokratickejší prvok – referendum,“ ozrejmil. Na aktuálnej schôdzi parlamentu bol vo výbore schválený pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by mesto Košice mohlo po dohode s mestskými poslancami a starostami pripraviť alternatívny model územného členenia.
Rozhodovanie v referende
O takto pripravenom návrhu by následne obyvateľstvo metropoly východu rozhodovalo v referende. Konať by sa malo v deň volieb do Národnej rady SR, ktoré by mali byť na jeseň 2027. Zároveň by ale maximálny počet mestských častí nemohol byť viac než desať. Podmienkou je aj to, že najmenšia mestská časť by nemala mať menej ako päťtisíc obyvateľov, aby bol zachovaný cieľ racionalizácie a efektívnejšieho fungovania samosprávy.
„Náš návrh o Košiciach so štyrmi mestskými časťami, ktoré kopírujú okresy platí. Ak však mesto, poslanci a starostovia po väčšinovej zhode a po podkladoch z analýzy pripravia riešenie, s ktorým budú Košičania súhlasiť, toto riešenie bude od roku 2030, resp. 2031 aj platiť,“ uviedol Šimko. Ak by bolo referendum neúspešné, prípadne by hlasujúci návrh mesta nepodporili, návrh stanovuje, že od roku 2030/2031 sa počet mestských častí automaticky zníži na štyri, a to podľa aktuálneho okresného členenia.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú postup pri novele zákona o Košiciach, mesto nie je pokusným králikom Ficovej vlády – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Košice Novela zákona
