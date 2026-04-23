Štvrtok 23.4.2026
Meniny má Vojtech
23. apríla 2026
V michalovskej nemocnici začali uskutočňovať totálne endoprotézy zápästia
Tagy: endoprotéza PR
Nemocnica Penta Hospitals Michalovce rozšírila svoje portfólio špecializovaných výkonov.
23.4.2026 (SITA.sk) - Nemocnica Penta Hospitals Michalovce rozšírila svoje portfólio špecializovaných výkonov.
Nemocnica Penta Hospitals Michalovce rozšírila svoje portfólio špecializovaných výkonov a na traumatologickom oddelení začali realizovať už aj operácie totálnej endoprotézy zápästia (TEP zápästia). Zároveň sa stala pracoviskom, ktoré dnes poskytuje náhrady všetkých kĺbov hornej končatiny.
Prvá operácia TEP zápästia sa uskutočnila tento mesiac pod vedením primára traumatologického oddelenia MUDr. Maroša Eľka. Pacientka je po zákroku v dobrom stave a operácia prebehla bez komplikácií.
"Pri totálnej endoprotéze zápästia sa poškodený kĺb nahrádza umelou náhradou. Počas zákroku chirurg odstráni poškodené časti kosti a chrupavky a následne implantuje protézu, ktorá obnovuje funkciu kĺbu a zmierňuje bolesť. Po operácii nasleduje rehabilitácia, ktorá je kľúčová pre návrat pohyblivosti a bežných denných aktivít," vysvetľuje primár traumatologického oddelenia Nemocnice Penta Hospitals Michalovce MUDr. Maroš Eľko.
TEP zápästia je určená najmä pre pacientov s pokročilým poškodením zápästného kĺbu, napríklad pri artróze, reumatoidnej artritíde alebo po závažných úrazoch. Indikovaná je najmä u pacientov, ktorým konzervatívna liečba nepriniesla úľavu a ktorí trpia bolesťou či výrazným obmedzením pohybu.
Nemocnica rozšírila spektrum endoprotetiky a aktuálne realizuje totálne endoprotézy všetkých kĺbov hornej končatiny, teda ramena, lakťa, zápästia a drobných kĺbov ruky (prsty). Pacienti na východnom Slovensku tak už nemusia za týmito zákrokmi cestovať do vzdialenejších zdravotníckych zariadení. V rámci siete Penta Hospitals je michalovská nemocnica po Nemocnici Bory v Bratislave druhým pracoviskom, kde sa operácie TEP zápästia vykonávajú.
Okrem toho nemocnica dlhodobo uskutočňuje aj TEP kolenného a bedrového kĺbu. Od januára tohto roku zároveň operatérom pri výmene kolenného kĺbu asistuje robot. Nemocnica využíva pokročilú technológiu ROSA a robotické operácie začiatkom roka zaviedla ako prvá na východnom Slovensku. V budúcnosti plánuje nemocnica rozšíriť využitie robotického asistenta aj na bedrové kĺby a unikondylárne náhrady kolena.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - V michalovskej nemocnici začali uskutočňovať totálne endoprotézy zápästia © SITA Všetky práva vyhradené.
Realizujú TEP všetkých kĺbov hornej končatiny
