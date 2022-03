Proruskí separatisti odvážajú Mariupoľčanov do filtračných táborov, kde ich nútia k práci bez nároku na odmenu

Ľudia končia na odľahlých miestach

Ukrajincov nútia k práci

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Mestská rada Mariupoľa zverejnila vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že obyvateľov mesta evakuujú do Ruska proti ich vôli. „Okupanti nútia ľudí odísť z Ukrajiny do Ruska. V priebehu uplynulého týždňa niekoľko tisíc obyvateľov Mariupoľa odviezli na ruské územie," konštatuje vyhlásenie.Proruskí separatisti na východe Ukrajiny v nedeľu uviedli, že z Mariupoľa od 5. marca evakuovali 2 973 ľudí, vrátane 541 ľudí, ktorých odviezli v priebehu 24 hodín.Podľa vyhlásenia mestskej rady Mariupoľa ruskí vojaci kontrolujú mobilné telefóny a doklady evakuovaných ľudí a potom ich posielajú do „odľahlých miest v Rusku".Ukrajinská poslankyňa Inna Sovsunová pre britskú rozhlasovú stanicu Times Radio uviedla, že podľa starostu a mestskej rady Mariupoľa obyvatelia mesta, ktorých odvážajú do Ruska.Majú smerovať do takzvaných filtračných táborov a „potom ich premiestňujú do veľmi vzdialených oblastí Ruska, kde ich nútia podpisovať dokumenty, že tam zostanú dva alebo tri roky a budú tam pracovať bez nároku na odmenu".