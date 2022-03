Slovensko by sa nemalo hlúpo zbaviť systému S-300, myslí si Pčolinský, ale Ukrajina potrebuje pomoc

Zbavujeme sa starej munície

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličné hnutie Sme rodina nebude súhlasiť s odovzdaním protivzdušného systému S-300 Ukrajine, kým Slovenská republika nebude mať zabezpečený vzdušný priestor vlastným systémom. V RTVS v relácii O päť minút dvanásť to v nedeľu povedal šéf poslaneckého klubu Sme rodina Podľa neho systém Patriot bude na Slovensku na výpožičku a ak by sa „hlúpo“ zbavilo systému S-300 a zároveň by po polroku odišiel Patriot, Slovensku neostane nič.Poslanec uviedol, že Ukrajina potrebuje pomoc a má právo sa chrániť podľa charty OSN. V súvislosti s kritikou opozície, že sa Ukrajine posielajú zbrane, sa Pčolinský opýtal, či sa jej majú posielať hygienické vreckovky.„Nie je pravda, že zo štátneho rozpočtu dávame peniaze na muníciu, ale zbavujeme sa starej munície,“ poznamenal poslanec. Dodal, že Slovensko si nakúpi a zmodernizuje zásoby munície a zbraní. „Ide o muníciu, ktorá má 30-40 rokov,“ podotkol.Pčolinský o tohtotýždňovej akcii, počas ktorej polícia zadržala štyri osoby pre podozrenia zo špionáže v prospech Ruska, povedal, že Slovenská informačná služba (SIS) Vojenské spravodajstvo po nástupe nového vedenia v roku 2020 zintenzívnili práce v oblasti zahraničných spravodajských služieb.Podľa poslanca minulé správy SIS poukazujú na hrozby ruských a čínskych spravodajských služieb na slovenskom území. Poslanec pripomenul, že zo štyroch zadržaných boli dve osoby obvinené.Jeden z prepustených bol bývalý príslušník SIS. Pčolinský uviedol, že išlo o radového referenta, ktorý pracoval na strednom Slovensku a nemal prístup k informáciám, ktoré by Rusov mohli zaujímať.