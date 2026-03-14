Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa
Tagy: Útok na Irán
Španielska vicepremiérka Yolanda Díazová ostro kritizovala vedenie Európskej únie za podľa nej príliš slabú reakciu na vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom. „Európa je v historicky ...
14.3.2026 (SITA.sk) - Španielska vicepremiérka Yolanda Díazová ostro kritizovala vedenie Európskej únie za podľa nej príliš slabú reakciu na vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom.
„Európa je v historicky vážnom momente sirotou. Chýba jej typ líderstva, ktorý teraz potrebujeme,“ povedala Díazová v rozhovore pre web Politico.
Podľa nej by mala Európska únia presadzovať vlastnú zahraničnú a obrannú politiku a nemala by byť „rukojemníkom“ amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Vicepremiérka zároveň kritizovala predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú za to, že okamžite neodsúdila útok Spojených štátov a Izraela na Irán. Zdôraznila, že Európa by mala jasne stáť na strane medzinárodného práva, ľudských práv a demokracie, ako ich definuje Organizácia Spojených národov (OSN).
Jej vyjadrenia nadväzujú na kritiku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý vojenský zásah Washingtonu v Iráne označil za „neopodstatnený a nebezpečný“.
Díazová tiež upozornila, že podpora konfliktu zo strany Európy by mohla zvýšiť euroskeptické nálady medzi občanmi a posilniť krajnú pravicu. Podľa nej väčšina Európanov vojnu nepodporuje.
Španielska vicepremiérka pochválila postoj Madridu, ktorý odmietol podporiť americkú vojenskú operáciu. Zároveň pripomenula, že aj talianska premiérka Giorgia Meloniová nedávno uviedla, že konflikt predstavuje „porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Díazová tvrdí, že Trump predstavuje pre Európu existenčnú hrozbu, ktorú EÚ podľa nej podceňuje. Podľa nej americká stratégia „America First“ sleduje predovšetkým ekonomické záujmy Spojených štátov na úkor Európy.
„Trump vyhlásil globálny stav núdze a porušil všetky pravidlá. V takýchto časoch neistoty musíme reagovať odvážne,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.
„Európa je v historicky vážnom momente sirotou. Chýba jej typ líderstva, ktorý teraz potrebujeme,“ povedala Díazová v rozhovore pre web Politico.
Riziko zvýšenia euroskeptických nálad
Podľa nej by mala Európska únia presadzovať vlastnú zahraničnú a obrannú politiku a nemala by byť „rukojemníkom“ amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Vicepremiérka zároveň kritizovala predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú za to, že okamžite neodsúdila útok Spojených štátov a Izraela na Irán. Zdôraznila, že Európa by mala jasne stáť na strane medzinárodného práva, ľudských práv a demokracie, ako ich definuje Organizácia Spojených národov (OSN).
Jej vyjadrenia nadväzujú na kritiku španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý vojenský zásah Washingtonu v Iráne označil za „neopodstatnený a nebezpečný“.
Díazová tiež upozornila, že podpora konfliktu zo strany Európy by mohla zvýšiť euroskeptické nálady medzi občanmi a posilniť krajnú pravicu. Podľa nej väčšina Európanov vojnu nepodporuje.
Trump porušil všetky pravidlá
Španielska vicepremiérka pochválila postoj Madridu, ktorý odmietol podporiť americkú vojenskú operáciu. Zároveň pripomenula, že aj talianska premiérka Giorgia Meloniová nedávno uviedla, že konflikt predstavuje „porušenie pravidiel medzinárodného práva“.
Díazová tvrdí, že Trump predstavuje pre Európu existenčnú hrozbu, ktorú EÚ podľa nej podceňuje. Podľa nej americká stratégia „America First“ sleduje predovšetkým ekonomické záujmy Spojených štátov na úkor Európy.
„Trump vyhlásil globálny stav núdze a porušil všetky pravidlá. V takýchto časoch neistoty musíme reagovať odvážne,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - Španielska vicepremiérka kritizuje Úniu za slabú reakciu na Irán, nemala by byť rukojemníkom Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Útok na Irán
