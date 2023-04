Protiofenzíva by sa mohla začať až v lete. Ukrajina musí zasadiť Rusku rozhodujúci vojenský úder, tvrdí Šmyhaľ

12.4.2023 - Protiofenzíva ukrajinských síl sa môže začať až v lete. V rozhovore pre web thehill.com to povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ , ktorý podotkol, že najväčší tlak na spustenie protiofenzívy prichádza z vnútra ukrajinskej spoločnosti.Premiér zároveň uviedol, že Ukrajina necíti tlak zo strany svojich partnerov, keďže „všetci naši priatelia a partneri jasne chápu, že na to, aby ste mohli spustiť protiofenzívu, musíte byť na ňu stopercentne pripravení a ešte viac“.Spomenutý web tvrdí, že „očakávania na ukrajinskú protiofenzívu sú existenčné“. „Ukrajina musí zasadiť Rusku rozhodujúci vojenský úder, aby si vzala späť čo najviac územia a zároveň vytvorila kľúčový nástroj pre potenciálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ,“ uvádza tento portál.Šmyhaľ vraví, že únik utajovaných informácií nezabráni Ukrajine v oslobodení jej území. „Opakovane sme predviedli, že to dokážeme. Od našich medzinárodných partnerov žiadame väčší vojenský potenciál, ako sú tanky, munícia, lietadlá a obrnené vozidlá,“ povedal ukrajinský premiér.