Protiútoky Ukrajincov v Bachmute zrejme eliminovali hrozbu ich obkľúčenia Rusmi, myslia si analytici

Ukrajinci postupujú

Rusi nasadili tisíce nových síl

20.5.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské protiútoky pri Bachmute v ostatných dňoch veľmi pravdepodobne eliminovali možnosť ruského obkľúčenia v oblasti, aj keď Rusko posiela do bojov v okolí mesta ďalších vojakov. V najnovšej aktualizácii to uvádzajú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW).Protiútoky „pravdepodobne eliminovali hrozbu ruského obkľúčenia ukrajinských síl v Bachmute a prinútili ruské jednotky vyčleniť vzácne vojenské zdroje na obranu proti obmedzenému a lokalizovanému útočnému úsiliu, ako to ukrajinské velenie pravdepodobne zamýšľalo,“ napísal ISW.Hovorca ukrajinských ozbrojených síl Serhij Čerevatyj v piatok povedal, že ukrajinská armáda preberá iniciatívu na bojisku pri Bachmute.Počas ostatných dvoch dní podľa neho ukrajinské jednotky postúpili v niektorých oblastiach frontovej línie až o 500 metrov. ISW dodáva, že v inej oblasti postúpili ukrajinské sily o kilometer.ISW zároveň poukazuje na vyhlásenie námestníčky ukrajinského ministra obrany Hanny Maľarovej, že ruská armáda nasadila na bachmutskom fronte niekoľko tisíc nových vojakov a postup ukrajinských síl sa tak trochu spomalil.ISW však prognózuje, že „ruské sily na okrajoch Bachmutu pravdepodobne zostanú slabé“.