Rusi zaradili sudcu Medzinárodného trestného súdu Karima Khana na zoznam hľadaných osôb

20.5.2023 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo vnútra zaradilo prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC) v Haagu Karima Khana do zoznamu hľadaných osôb.Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na nezávislú spravodajskú webstránku Mediazona. Tá túto informáciu našla v databáze ruského ministerstva vnútra.ICC vydal 17. marca zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine.Súd vtedy vo vyhlásení uviedol, že Putin „je údajne zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie obyvateľstva (detí) a nezákonného presunu obyvateľstva (detí) z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruskej federácie“.Súd tiež v tejto súvislosti vydal zatykač na komisárku pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Mariu Ľvovú-Belovú . Podľa ukrajinskej národnej databázy bolo do Ruska unesených viac ako 19-tisíc detí, pričom tisíce ďalších zostali nezvestné.