Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Prvýkrát v histórii NHL. Carolina v play-off valcuje, zatiaľ neprehrala ani raz a už je vo finále konferencie – VIDEO
Tagy: forma NHL 2025/2026 play off výkony Výsledky
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
Útočník Jackson Blake skóroval v predĺžení a poslal svoju Carolinu Hurricanes do finále Východnej konferencie. Philadelphiu Flyers sfúkla 4:0 na zápasy a posledné stretnutie v Pensylvánii zvládla pomerom 3:2.
Carolina je piatym tímom v histórii NHL, ktorý mal po vstupe do play-off bilanciu 8:0. Avšak prvým, ktorému sa to podarilo v dvoch úvodných sériách vo vyraďovacej časti od zavedenia formátu na štyri triumfy v každom kole play-off od roku 1987.
"Podávame skvelé výkony. Všetci. Takto to musíme robiť. Každý hráč sa podieľal na týchto dvoch víťazstvách vo Philadelphii," poznamenal tréner Hurricanes Rod Brind'Amour pre web nhl.com.
Skvelé čísla
Blake strelil víťazný gól po prihrávke od Taylora Halla. Jeho strela zápästím sa odrazila od rukavice brankára Philadelphie Dana Vladařa a preletela až za bránkovú čiaru.
Práve tento útočník zakončil duel s bilanciou troch bodov za dva góly a jednu asistenciu. Hall mal tri asistencie a gólman Frederik Andersen mal 15 zákrokov za Carolinu.
Dán sa stal štvrtým brankárom v histórii NHL, ktorý inkasoval dva alebo menej gólov v každom zo svojich prvých ôsmich štartov v play-off, a prvým od Jacquesa Planteho zo St. Louis Blues v roku 1969.
Nebolo to na 4:0
"Je taký pokojný a takmer vždy to od neho očakávate, a to je voči nemu nefér. Núti ich, aby takmer dokonale strelili alebo hrali, aby proti nemu skórovali," chválil ho Hall.
"Myslím si, že to bolo tesnejšie ako výsledok série 4:0. Ak by sa nám v kľúčových momentoch podarilo odraziť, možno vyhráme raz či dvakrát. Neviem, koľko žrdí sme trafili v posledných dvoch zápasoch. Mali sme svoje šance. Nevyužili sme ich, keď sme to potrebovali," hodnotil kapitán Flyers Sean Couturier.
Philadelphia viedla v stretnutí 1:0, no napokon musela dorovnať na 2:2 v 46. minúte. Ďalší presný zásah do konca tretej tretiny nepadol a rozhodnúť tak muselo predĺženie.
Porovnanie s históriou
Andersen s iba 10 inkasovanými gólmi v ôsmich súbojoch v play-off dostal svoj klub do finále Východnej konferencie druhú sezónu po sebe a tretíkrát za ostatné štyri ročníky. Čakajú na lepšieho z dvojice Montreal Canadiens s Jurajom Slafkovským alebo Buffalo Sabres.
"Pamätám si, ako mi to minulý rok povedal ‚Hallsy‘, to, čo teraz robíš, nie je normálne. Nie vždy sa vám podarí dostať do finále Východnej konferencie. Je to môj druhý rok a dostať sa tam znova je naozaj špeciálne. A káder, ktorý tento rok máme - je to na inej úrovni dokonca aj oproti minulému roku," dodal hrdina Blake.
Posledným tímom, ktorý začal play-off s bilanciou 8:0, bol Edmonton Oilers z roku 1985, ktorý vyhral svojich prvých deväť zápasov. Jedinými ďalšími tímami, ktoré vyhrali prvých osem duelov, boli St. Louis Blues z roku 1969, Montreal Canadiens z roku 1960 a Detroit Red Wings z roku 1952.
Zdroj: SITA.sk - Prvýkrát v histórii NHL. Carolina v play-off valcuje, zatiaľ neprehrala ani raz a už je vo finále konferencie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Príprava na MS nebola ideálna výsledkovo ani herne. Országh: Drobnosti musíme zvládať lepšie – VIDEO
Prekvapenie pred hokejovými MS. Na šampionát necestuje skúsený Cehlárik – VIDEO
