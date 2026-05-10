Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Príprava na MS nebola ideálna výsledkovo ani herne. Országh: Drobnosti musíme zvládať lepšie – VIDEO
Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov. Slovenskí hokejisti zakončili prípravné ...
10.5.2026 (SITA.sk) - Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov.
Slovenskí hokejisti zakončili prípravné obdobie pred majstrovstvami sveta s bilanciou 3 víťazstvá - 5 prehier. V zápasoch proti Švajčiarom, Nemcom, Lotyšom a Dánom nastrieľali 18 gólov a 24-krát inkasovali.
Najviac im dali zabrať Nemci, s ktorými prehrali oba zápasy (1:3 a 1:3), ale zároveň to boli jediné stretnutia, ktoré Slováci odohrali na ľade súpera.
Na záver prípravy sa reprezentanti Slovenska dvakrát stretli s Dánmi v Spišskej Novej Vsi. Po prehre 0:3 nasledovalo víťazstvo 4:2. Zlepšený výkon v druhom zápase priniesol výhru, ale zároveň aj staré bolesti slovenského hokeja - nepremieňanie šancí, nevyužívanie presilových hier a nevyhýbanie sa slabším momentom počas zápasov.
"Problém sme mali so strieľaním gólov. S výnimkou jedného zápasu proti Lotyšom a jedného proti Dánom to bolo zväčša o jednom góle. Za stavu 3:1 sme zbytočne znervózneli. Boli tam zbytočné straty puku v okolí modrých čiar, nedôsledné pokrývanie hráčov v predbránkovom priestore. Sú to určité návyky, ktoré zatiaľ nemáme na zodpovedajúcej úrovni. Nie je to ani tak o systéme, ale skôr o drobnostiach, ktoré musíme zvládať lepšie," zhodnotil tréner Vladimír Országh aj pre Rádio Slovensko.
Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov, ktorí pocestujú na majstrovstvá sveta - Eugena Rabčana a Adama Gajana. Príležitosti však v závere prípravy nedostali. Z toho jasne vyplýva, že na svetovom šampionáte bude Hlavaj slovenská jednotka v bránke.
"Hlavaj počas sezóny veľa nechytal, najmä po návrate z olympiády. Chceli sme ho preto otestovať, ako znáša back-to-back (zápasy deň po dni - pozn.) záťaž, a myslím si, že to zvládol veľmi dobre. Na majstrovstvách sveta nás čakajú dvakrát dva zápasy za sebou bez dňa voľna a najmä ten prvý dvojzápas bude veľmi dôležitý," uviedol Országh na vysvetlenie pre Sportnet.
Tréneri Slovenska ešte nezverejnili konečnú nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zo zdravotných dôvodov síce vypadol skúsený útočník Peter Cehlárik a z dôvodu pretlaku obrancov je mimo diania duo Adam Žiak - Tomáš Královič, ale tréneri stále čakajú na možné posily zo zámorskej AHL.
Jednou z nich by mohol byť obranca Jozef Viliam Kmec, pre ktorého sa v noci zo soboty na nedeľu skončila sezóna v zámorí.
Istou posilou bude útočník Oliver Okuliar, ktorý po zisku švédskeho titulu v Skelleftea oddychoval, ale pred MS sa pridá k spoluhráčom z reprezentácie.
"V utorok 12. mája máme ďalší zraz pred majstrovstvami sveta. Vtedy by už mali byť skončené všetky aktuálne série v AHL. Budeme vedieť, na čom sme," doplnil kouč Országh.
Slováci cestujú na majstrovstvá sveta do Fribourgu v stredu 13. mája, prvý zápas ich čaká v sobotu 16. mája od 12.20 h proti Nórom.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
