 24hod.sk    Šport

10. mája 2026

Príprava na MS nebola ideálna výsledkovo ani herne. Országh: Drobnosti musíme zvládať lepšie – VIDEO


Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov. Slovenskí hokejisti zakončili prípravné ...



Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov.


Slovenskí hokejisti zakončili prípravné obdobie pred majstrovstvami sveta s bilanciou 3 víťazstvá - 5 prehier. V zápasoch proti Švajčiarom, Nemcom, Lotyšom a Dánom nastrieľali 18 gólov a 24-krát inkasovali.

Najviac im dali zabrať Nemci, s ktorými prehrali oba zápasy (1:3 a 1:3), ale zároveň to boli jediné stretnutia, ktoré Slováci odohrali na ľade súpera.

Na záver prípravy sa reprezentanti Slovenska dvakrát stretli s Dánmi v Spišskej Novej Vsi. Po prehre 0:3 nasledovalo víťazstvo 4:2. Zlepšený výkon v druhom zápase priniesol výhru, ale zároveň aj staré bolesti slovenského hokeja - nepremieňanie šancí, nevyužívanie presilových hier a nevyhýbanie sa slabším momentom počas zápasov.

Brankárska jednotka


"Problém sme mali so strieľaním gólov. S výnimkou jedného zápasu proti Lotyšom a jedného proti Dánom to bolo zväčša o jednom góle. Za stavu 3:1 sme zbytočne znervózneli. Boli tam zbytočné straty puku v okolí modrých čiar, nedôsledné pokrývanie hráčov v predbránkovom priestore. Sú to určité návyky, ktoré zatiaľ nemáme na zodpovedajúcej úrovni. Nie je to ani tak o systéme, ale skôr o drobnostiach, ktoré musíme zvládať lepšie," zhodnotil tréner Vladimír Országh aj pre Rádio Slovensko.

Oba duely na Spiši sa hrali pred takmer plným štadiónom a oba odchytal Samuel Hlavaj, hoci mal trénerský štáb k dispozícii aj ďalších dvoch brankárov, ktorí pocestujú na majstrovstvá sveta - Eugena Rabčana a Adama Gajana. Príležitosti však v závere prípravy nedostali. Z toho jasne vyplýva, že na svetovom šampionáte bude Hlavaj slovenská jednotka v bránke.

"Hlavaj počas sezóny veľa nechytal, najmä po návrate z olympiády. Chceli sme ho preto otestovať, ako znáša back-to-back (zápasy deň po dni - pozn.) záťaž, a myslím si, že to zvládol veľmi dobre. Na majstrovstvách sveta nás čakajú dvakrát dva zápasy za sebou bez dňa voľna a najmä ten prvý dvojzápas bude veľmi dôležitý," uviedol Országh na vysvetlenie pre Sportnet.

Kto odišiel a kto môže prísť?


Tréneri Slovenska ešte nezverejnili konečnú nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Zo zdravotných dôvodov síce vypadol skúsený útočník Peter Cehlárik a z dôvodu pretlaku obrancov je mimo diania duo Adam Žiak - Tomáš Královič, ale tréneri stále čakajú na možné posily zo zámorskej AHL.

Jednou z nich by mohol byť obranca Jozef Viliam Kmec, pre ktorého sa v noci zo soboty na nedeľu skončila sezóna v zámorí.

Istou posilou bude útočník Oliver Okuliar, ktorý po zisku švédskeho titulu v Skelleftea oddychoval, ale pred MS sa pridá k spoluhráčom z reprezentácie.

"V utorok 12. mája máme ďalší zraz pred majstrovstvami sveta. Vtedy by už mali byť skončené všetky aktuálne série v AHL. Budeme vedieť, na čom sme," doplnil kouč Országh.

Slováci cestujú na majstrovstvá sveta do Fribourgu v stredu 13. mája, prvý zápas ich čaká v sobotu 16. mája od 12.20 h proti Nórom.

