Putin sa preriekol a porušil svoj zákon, po prvý raz použil verejne slovo „vojna“

Protizákonná vojna

Poznámka nebola úmyselná

23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vo štvrtok použil slovo „vojna“, keď hovoril o konflikte na Ukrajine. Po desiatich mesiacoch od spustenia invázie sa tak na verejnosti prvý raz odchýlil od starostlivo dodržiavaného označovania agresie ako „špeciálnej vojenskej operácie“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„Naším cieľom nie je točiť zotrvačníkom vojenského konfliktu, ale, naopak, ukončiť túto vojnu,“ povedal Putin novinárom v Moskve po stretnutí Štátnej rady a dodal, že sa „o to snažili a budú v tom pokračovať“.Putinovi kritici upozorňujú, že použitie slova „vojna“ v súvislosti s inváziou na Ukrajinu je v Rusku od marca v podstate protizákonné.Ruský vodca vtedy podpísal zákon, ktorý zakazuje „šírenie falošných informácií“ o invázii a ruskej armáde, za čo hrozí až 15 rokov väzenia. To, že slovo teraz použil samotný Putin, preto nezostalo bez povšimnutia.Mestský poslanec z Petrohradu Nikita Juferev, ktorý pre svoj protivojnový postoj ušiel z Ruska, vo štvrtok oznámil, že požiadal ruské úrady, aby stíhali Putina za „šírenie falošných informácií o armáde“.„Nevyšiel žiadny dekrét, ktorý by ukončil špeciálnu vojenskú operáciu a nebola vyhlásená žiadna vojna,“ napísal Juferev na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter a dodal, že „za také slová o vojne už odsúdili niekoľko tisíc ľudí“.Nemenovaný americký predstaviteľ sa pre CNN vyjadril, že predpokladajú, že Putinova poznámka nebola úmyselná, ale išlo o prerieknutie. Budú však sledovať, ako sa k tomu ľudia z Kremľa vyjadria v nadchádzajúcich dňoch.