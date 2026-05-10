 Zo zahraničia

10. mája 2026

Putin vyhlásil, že Arménsko by malo rozhodnúť o vstupe do EÚ v referende


Moskva po samite v Jerevane opäť kritizovala približovanie Arménska k Európskej únii a prirovnala situáciu k Ukrajine. Ruský prezident



armenia_europe_summit_795_7 676x451 10.5.2026 (SITA.sk) - Moskva po samite v Jerevane opäť kritizovala približovanie Arménska k Európskej únii a prirovnala situáciu k Ukrajine.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu vyhlásil, že Arménsko by malo o prípadnom vstupe do Európskej únie rozhodnúť v referende. Moskva zároveň naznačila, že by následne mohla prehodnotiť svoje vzťahy s Jerevanom.


„Bolo by celkom logické usporiadať referendum a spýtať sa arménskych občanov, akú voľbu preferujú,“ povedal Putin na tlačovej konferencii. Dodal, že Rusko by potom „urobilo vlastné rozhodnutie“.



Obvinená Moskva


Napätie medzi Moskvou a Jerevanom rastie po tom, čo Arménsko vlani zmrazilo členstvo v Organizácii Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB) vedenej Ruskom. Arménska vláda obvinila Moskvu, že krajinu nedokázala ochrániť pred Azerbajdžanom.


Arménsko zároveň prehlbuje kontakty s Európskou úniou. Tento týždeň hostilo samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorom sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a následne aj samit EÚ a Arménska v Jerevane.



Ako si to mohli dovoliť


Putin v sobotu prirovnal arménske ambície k situácii na Ukrajine. Podľa neho sa súčasný konflikt začal „pokusom Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Rusko si po samitoch predvolalo arménskeho veľvyslanca a kritizovalo Jerevan za prijatie Zelenského.




Zdroj: SITA.sk - Putin vyhlásil, že Arménsko by malo rozhodnúť o vstupe do EÚ v referende © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Referendum rusko-arménske vzťahy Ruský prezident samit EÚ
