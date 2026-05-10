Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Minister práce Tomáš zatvára oči pred koaličnou krízou. Tvrdí, že stále má 78 poslancov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Monitor Politika 24

Kondícia koalície sa podľa Tomáša meria jedným objektívnym ukazovateľom. Minister práce, sociálnych vecí a ...



Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Kondícia koalície sa podľa Tomáša meria jedným objektívnym ukazovateľom.


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) nevidí momentálne krízu vo vládnej koalícii.

Ako zdôraznil v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, koalícia má stále 78 poslancov. Kondícia koalície sa podľa Tomáša meria jedným objektívnym ukazovateľom.

„A to tým, že či prechádzajú alebo neprechádzajú dôležité vládne návrhy zákona,” skonštatoval minister s tým, že väčšina kľúčových zákonov prechádza.

„Samozrejme, keď na niektorých nie je dohoda, tak sa odkladajú, ale nevidím krízu koalície v tom, že by stratila definitívne väčšinu,” dodal Tomáš.


Zdroj: SITA.sk - Minister práce Tomáš zatvára oči pred koaličnou krízou. Tvrdí, že stále má 78 poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Monitor Politika 24
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin vyhlásil, že Arménsko by malo rozhodnúť o vstupe do EÚ v referende
<< predchádzajúci článok
Teherán hrozí útokmi na americké základne, Británia vysiela do regiónu vojnovú loď

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 