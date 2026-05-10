Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
Včera Archív správ Nastavenia
10. mája 2026
Slovenské stíhačky F-16 preberú kontrolu nad vzdušným priestorom, Kaliňák hovorí aj o zapojení do NATO misií
Po tom, čo slovenské stíhačky F-16 preberú kontrolu nad slovenským vzdušným priestorom, budú sa zapájať do spoločných misií NATO, napríklad v Pobaltí alebo aj na Islande. Povedal to minister obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 s tým, že zapojenie do takzvaných rotačných misií má dva dôvody.
Solidarita s členmi aliancie
Prvým je solidarita s ostatnými členmi aliancie, druhým je nebezpečenstvo rutiny. Pokiaľ stíhací piloti od rána do večera štartujú a pristávajú a absolvujú výcvik, všetko sa podľa ministra odohráva v rovnakom režime.
„Vysunutie" jednotky, naopak, znamená prispôsobiť sa problémom a reagovať na konkrétne situácie. „A to zásadným spôsobom posúva celý výcvik,” skonštatoval Kaliňák s tým, že z tohto dôvodu sa napríklad slovenskí vojaci vrátili do misie v Kosove.
Niektoré naše stíhačky F-16 sú momentálne uzemnené na základe takzvaných „bulletinových" uzemnení, podľa ministra však je pri nových lietadlách relatívne štandardné, že je na podnet výrobcu potrebné preskúmať nejaké technické detaily alebo súčiastky.
Kontrola nad vzdušným priestorom
„Toto z času na čas prichádza, to sa oznámi, situácia sa odstráni,” vysvetlili Kaliňák s tým, že takáto situácia sa vyskytuje napríklad aj pri autách.
Vojenské letectvo by pritom podľa ministra malo koncom tohto roku začať preberať kontrolu nad slovenským vzdušným priestorom. Podľa opozičného poslanca Tomáša Valáška (Progresívne Slovensko) vzájomná pomoc pri ochrane vzdušného priestoru v rámci NATO funguje bežne.
„Pomáhame si navzájom a je to aj v takom širšom záujem aliancie,” skonštatoval s tým, že piloti do misií vyslovene chcú ísť a pýtajú sa tam. „Tam sa naučia úplne iné operačné tempo,” doplnil Valášek.
