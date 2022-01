R. Fico: Premiér klame, len aby obhájil nevýhodnú zmluvu s USA

Líder parlamentnej opozičnej strany Smer-SD Robert Fico naďalej trvá na tom, že Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA je nevýhodná a narušuje zvrchovanosť a suverenitu Slovenskej republiky. Uviedol to v reakcii na štvrtkové stanovisko premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), podľa ktorého ide o štandardnú rámcovú zmluvu.





Fico v stanovisku poukázal na viaceré sporné body a opäť skonštatoval nevýhodnosť zmluvy. "Ja sa preto ani nečudujem, že predseda vlády musí siahať ku klamstvám, aby obhajoval túto nevýhodnú zmluvu pre Slovensko," povedal Fico.Je presvedčený, že premiér chce odovzdať Ozbrojeným silám Spojených štátov amerických dve strategické letiská Sliač a Kuchyňu na desať rokov zadarmo s tým, že si tam budú vojaci USA robiť, čo chcú. "Toto je zmluva, ktorá porušuje suverenitu a zvrchovanosť Slovenska. Preto opakujem, Smer-SD takúto zmluvu v parlamente podporiť nikdy nemôže," dodal Fico.Premiér Heger odmieta akékoľvek konšpirácie spojené s dohodou o obrannej spolupráci s USA. Ide podľa neho o štandardnú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky obrannej spolupráce. Zdôraznil, že zmluva nedáva automatické právo žiadnemu vojakovi Spojených štátov na vstup do krajiny. "Preto ktokoľvek, kto sa snaží navodiť dojem, že Slovensko stráca touto zmluvou suverenitu alebo že Spojené štáty budú môcť na základe tejto rámcovej zmluvy privážať svoju techniku a zbrane na územie Slovenskej republiky, buď túto zmluvu nečítal, alebo zámerne zavádza," skonštatoval Heger.Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR. Dohodu kritizovala opozičná parlamentná strana Smer-SD aj mimoparlamentný Hlas-SD.