Radio_Head Awards 2025: Rádiohlavy poznajú víťazov, najviac sošiek si odniesli Berlin Manson

Verejnoprávne Rádio_FM ocenilo v piatok laureátov 17. ročníka Radio_Head Awards. Galavečer vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, ktorý ukázal pestrosť súčasnej slovenskej hudobnej scény, sa niesol v duchu prepájania interpretov a žánrov. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič. Verejnosť spoznala držiteľov prestížnych sošiek za rok 2024 v kategóriách album roka, skladba roka, debut a objav roka i v žánrových kategóriách.



Najviac sošiek si tento rok odniesla kapela Berlin Manson, ktorá premenila až tri zo štyroch nominácií. Ich debutový album Poor But Sexy získal ocenenie Album roka 2024 a Debut roka 2024. Skladba Nemám koho obdivovať nahraná v spolupráci s Katarziou sa stala Skladbou roka 2024. Zo štyroch nominácií im tak ušlo len novinárske ocenenie Album roka 2024, ktoré získala Nina Kohout s albumom Gentle Autopsy.



Kategória Objav roka patrila výlučne ženám a víťazkou sa stala Christina Mantis, ktorá sa inšpiruje tvorbou zo 60. rokov. V žánrových kategóriách, kde rozhodujú odborné poroty, zvíťazili Subtension (elektronická hudba), Zabiť Františka (folková hudba), Etterna (hard&heavy), Ildikó Kali (world music), Oskar Török Sextet (jazzová hudba), či Michaela Turcerová (experimentálna hudba). V klasike uspela Eva Šušková za nahrávku Konštelácie/Permutácie.



Rádio_FM sa v aktuálnom ročníku ocenenia zameralo na interpretov, ktorí popri umeleckej činnosti zároveň vyučujú, či inak podporujú hudobné vzdelávanie. Mimoriadne ocenenie tak získala Eva Šušková, ktorá je inšpiráciou a oporou pre budúce generácie hudobníkov.



Ocenenie za prínos do hudby, in memoriam, patrí talentovanej basgitaristke Stanke Apfelovej, ktorú si pripomenuli spojené zostavy viacerých kapiel.



Na odovzdávaní Rádiohláv 2024 zazneli vystúpenia, podčiarkujúce hlavnú tému 17. ročníka - spájanie. „Fvck_kvlt vystúpil so sláčikármi a Bratislavským chlapčenským zborom, rovnako sa pridali sláčikové trio k Ovarius či duo Nina Kohout & Vojtik, ktorých sprevádzali violončelo, kontrabas či basklarinet,“ približuje STVR. Dodáva, že absolútni víťazi večera Berlin Manson spolu s Fvck_kvlt predviedli skladbu Hotel Kyjev, ktorá bola Skladbou roka 2023 a vyšla aj na ocenenom debute Poor But Sexy.



Víťazi Radio_Head Awards 2024 si odniesli sošky, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická.