 Kultúra

29. apríla 2026

Cenu Hercova misia si z Art Filmu 2026 odnesie A. Šišková


Anna (Anka) Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline, vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej, kde jej rodičia viedli hotel.



Cenu Hercova misia si z Medzinárodného filmového festivalu (IFF) Art Film 2026 Košice odnesie slovenská herečka Anna Šišková, jedna z najvýraznejších hereckých osobnosti svojej generácie, nositeľka Českého leva a dvojnásobná držiteľka divadelnej ceny Dosky. Meno laureátky ocenenia „za mimoriadny prínos hereckému umeniu a audiovizuálnej tvorbe“ oznámili v stredu organizátori 32. ročníka festivalu, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna.


Anna Šišková patrí k hereckým osobnostiam, ktoré do slovenskej a českej kinematografie vniesli výnimočnú kombináciu krehkosti a vnútornej pravdy. Jej filmová aj divadelná tvorba je charakteristická tichou, nepatetickou prácou s postavou - herectvom, ktoré sa neupísalo efektu, ale autentickému prežívaniu a drobným detailom ľudskosti,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.

Pripomenul napríklad Šiškovej ikonickú úlohu Márie v snímke Musíme si pomáhať (2000) režiséra Jana Hřebejka, za ktorú získala Českého leva a ktorá bola nominovaná na Oscara, či desiatky postáv v Divadle Astorka Korzo ´90 a vo filmoch Juraja Nvotu či Martina Šulíka.

Anna Šišková dokazuje, že veľké herectvo nepotrebuje veľké gestá. Udelením ceny Hercova misia festival IFF Art Film oceňuje nielen jej konkrétne úlohy, ale predovšetkým postoj, s akým k hereckej profesii pristupuje - ako k poslaniu, ktoré spája generácie divákov na oboch stranách hranice,“ dodal Palúch k herečke, ktorú si diváci môžu pamätať z filmov Martina Šulíka Krajinka (2000), Slnečný štát (2005), zo snímky Juraja Nvotu Kruté radosti (2002) a z množstva ďalších slovenských a českých projektov.

Anna (Anka) Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline, vyrastala vo Vrátnej doline pri Terchovej, kde jej rodičia viedli hotel. Po stredoškolskom štúdiu absolvovala Pedagogickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove (1979 - 1982), počas ktorej sa zároveň stala členkou činohry Divadla Jonáša Záborského. Herectvu sa následne začala venovať profesionálne - najskôr v trnavskom Divadle pre deti a mládež (dnešné Divadlo Jána Palárika) a od 90. rokov ako stála členka ansámblu bratislavského Divadla Astorka Korzo ´90, kde pôsobí dodnes.

