Wagnerovci boli plne financovaní štátom, tvrdí Putin

27.6.2023 (SITA.sk) - Ruská súkromná žoldnierska Wagnerova skupina bola „plne financovaná“ štátom a ministerstvom obrany. Počas stretnutia s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek, ktorí sa zúčastnili na akciách proti víkendovej vzbure wagnerovcov, to povedal ruský vodca Vladimir Putin . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Len od mája 2022 do mája 2023 podľa neho zaplatil štát Wagnerovej skupine približne 86 miliárd rubľov ako „udržiavacie a motivačné platby“. To je podľa CNN zhruba miliarda dolárov. Ďalších 80 miliárd rubľov (približne 938 miliónov dolárov) podľa Putina dostala aj spoločnosť Concord, ktorú tiež vedie Jevgenij Prigožin Hovoriac o tom, ako na wagnerovcov minuli miliardy rubľov, Putin poznamenal, že to vyriešia a dodal, že dúfa, „že prostredníctvom ich práce nikto nič nezobral“. Podľa CNN pritom nebolo hneď jasné, či prípadne narážal na vyšetrovanie toho, kde skončili štátne prostriedky.„Čo sa týka tejto Wagnerovej skupiny, viete, že sme sa k bojovníkom aj veliteľovi tejto skupiny vždy správali s veľkou úctou. Pretože naozaj preukázali odvahu a hrdinstvo. Naši vojaci a dôstojníci ruskej armády a dobrovoľníci pracovali v bojových podmienkach s o nič menším nasadením, tiež preukázali hrdinstvo a sebaobetovanie. Tí, ktorí slúžili a pracovali v tejto Wagnerovej skupine, boli v krajine rešpektovaní,“ uviedol.