REAKCIE ZAHRANIČNÝCH POLITIKOV na dohodu EÚ a Británie o brexite

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal vo štvrtok dosiahnutie dohody o podmienkach tzv. brexitu medzi Britániou a Európskou úniou a vyjadril presvedčenie, že návrh dohody schvália britskí poslanci. Urobil tak na stretnutí centristických lídrov pred summitom EÚ v Bruseli.Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Predsedníčka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová medzitým uviedla, že jej strana je i napriek dosiahnutiu dohody o brexite medzi Londýnom a Bruselom odhodlaná zastaviť proces odchodu Británie z Únie. Swinsonová povedala, že jezastaviť brexit a. Jej strana podporuje uskutočnenie druhého referenda o otázke brexitu.Ak by sa šéfka Liberálnych demokratov stala budúcou premiérkou, jej strana by odvolala uplatnenie článku 50 Lisabonskej zmluvy, ktorým sa začal proces odchodu Británie z EÚ. Dohoda o brexite je podľa jej slov zlá pre britskú ekonomiku, verejné služby a životné prostredie.Líder britskej Strany brexitu Nigel Farage vyzval britský parlament, aby dohodu odmietol. Podľa jeho slov táto dohoda totiž "" a Britániu by pripútala k EÚ až príliš mnohými spôsobmi. Farage, ktorého citovala tlačová agentúra AP, dodal, že by uprednostnil odklad termínu odchodu Británie z EÚ, ktorý je stanovený na 31. októbra, a následne parlamentné voľby, než to, že by bola v parlamente schválená nová dohoda. Farage je skôr za "z EÚ než zaDohodu o podmienkach vystúpenia Británie z EÚ ešte musia ratifikovať Európsky, ako aj britský parlament.Aj naďalej s ňou nesúhlasí severoírska Demokratická unionistická strana (DUP), ktorej podpora je pritom pre britského premiéra Borisa Johnsona pri hlasovaní o dohode v parlamente rozhodujúca. Dohodu podľa informácií agentúry Reuters odmietla aj líderka Škótskej národnej strany (SNP) Nicola Sturgeonová. "povedala.