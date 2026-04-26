Nedeľa 26.4.2026
Meniny má Jaroslava
26. apríla 2026
Regenda neposilní reprezentáciu na MS, Országh: Chce bojovať o NHL
Pred šampionátom ich ešte čakajú dvojzápasy v Bratislave s Lotyšskom (2. a 3. mája) a v Spišskej Novej Vsi s Dánskom (8. a 9. mája).
Pavol Regenda neposilní slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Hlavný tréner Vladimír Országh to oznámil po sobotňajšej prehre v prípravnom zápase s Nemeckom 1:3 v Augsburgu.
„S Paľom sme si niekoľkokrát telefonovali, boli tam aj nejaké zdravotné veci, ale v prvom rade cíti, že má poslednú šancu zostať v Amerike a pobiť sa o NHL. Na to potrebuje dobrú letnú prípravu. Keďže posledné roky chodil pravidelne na majstrovstvá sveta, cíti, že nastal ten čas, keď si potrebuje oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšiu sezónu,“ uviedol Országh pre hockeyslovakia.sk.
Jeho zverenci si v rámci záverečnej prípravy na MS pripísali tretiu prehru v štyroch dueloch. Pred šampionátom ich ešte čakajú dvojzápasy v Bratislave s Lotyšskom (2. a 3. mája) a v Spišskej Novej Vsi s Dánskom (8. a 9. mája). V tíme pred budúcotýždňovým zrazom však nastanú zmeny. „Pripoja sa k nám hráči z NHL - Adam Sýkora, Martin Pospíšil, ale aj Kristián Pospíšil a Mislav Rosandič. Vieme už aj kto na teraz odchádza. Čo sa týka obrancov, je to Korenčík a Bodák, z pohľadu útoku Faith, Valach a Kukuča,“ povedal hlavný tréner.
Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov získal piaty titul majstra Európy
Sawe prekonal maratónsky rekord a dvojhodinovú hranicu
