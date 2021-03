V Poprade a v Humennom nevyužili počas víkendu vyše 20 percent vakcín

Vo veľkokapacitných očkovacích centrách (VKOC) v Poprade a v Humennom počas víkendu (13. – 14. 3.) nevyužili približne 20 percent vakcín proti ochoreniu COVID-19. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ich z Popradu presunul do prešovského centra a vakcíny z Humenného sa využijú pri ďalšom očkovaní.





Ako pre TASR uviedla Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK, počas víkendu otvorili VKOC v Prešove, Humennom a v Poprade. Celkovo mal kraj zakontrahovaných 6016 vakcín spoločnosti AstraZeneca od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. V Prešove na sobotu (13. 3.) 2008 kusov, rovnaký počet na nedeľu (14. 3.) a po 1000 kusov v Poprade a v Humennom.„Ministerstvo zdravotníctva SR však nakoniec jednotlivým VKOC PSK znížilo kapacity o 20 percent. Od štvrtka (11. 3.) bol problém aj s prihlasovacím systémom rezortu, ktorý nefungoval. V Poprade a Humennom tak nebola naplnená kapacita na 100 percent. Nevyužité vakcíny z Popradu boli presunuté do prešovského VKOC, nevyužité dávky z Humenného sa uskladnili a využijú sa pri ďalšom očkovaní,“ povedala Heilová.Kapacity VKOC v Prešove boli využité na 100 percent, zároveň tam použili presunuté vakcíny z Popradu. „V Prešove sa tak zaočkovalo viac ako 4400 ľudí, pričom boli zaočkovaní aj náhradníci podľa vyhlášky MZ SR, teda aj ľudia s rôznymi diagnózami,“ doplnila Heilová.Očkovanie vo všetkých troch VKOC išlo podľa nej plynulo. V Prešove sa k zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a záchranárom pridali aj zdravotní klauni z OZ Červený nos, ktorí prišli ľudí najmä povzbudiť.Kraj zabezpečuje VKOC materiálne, technicky a rovnako aj personálne. V Prešove očkovalo desať tímov v zložení ambulantný lekár a sestra. V Humennom a v Poprade bolo k dispozícii po päť očkovacích tímov. Priorizácia skupín a vakcinačné zoznamy boli aj tentoraz pod gesciou ministerstva zdravotníctva.PSK bude v zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier pokračovať. V apríli by tak mal urobiť v Bardejove a v Starej Ľubovni. Rovnako od apríla by sa malo v Poprade a Humennom očkovať celý víkend, teda už aj v nedeľu.