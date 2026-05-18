18. mája 2026

Riziko šírenia hantavírusu z výletnej lode Hondius zostáva podľa WHO nízke


Tagy: Hantavírus Rotterdam Severné more Výletná loď

Plavidlo, na ktorom zomreli traja pasažieri, má v pondelok zakotviť v Rotterdame.



18.5.2026 (SITA.sk) - Plavidlo, na ktorom zomreli traja pasažieri, má v pondelok zakotviť v Rotterdame.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu oznámila, že naďalej vyhodnocuje riziko šírenia nákazy hantavírusom z výletnej lode Hondius ako nízke, keďže plavidlo sa blíži k holandskému prístavu Rotterdam.


„Riziko pre verejné zdravie bolo prehodnotené na základe najnovších dostupných informácií a globálne riziko zostáva nízke,“ uviedla WHO vo vyhlásení.



Očakávajú ďalšie prípady


Organizácia upozornila, že medzi pasažiermi a členmi posádky, ktorí boli vystavení vírusu ešte pred zavedením ochranných opatrení, sa môžu objaviť ďalšie prípady nákazy.


Zdôraznila však, že po vylodení cestujúcich a zavedení kontrolných opatrení sa očakáva zníženie rizika ďalšieho prenosu.



Dlhá karanténa


Loď Hondius, ktorú prevádzkuje holandská spoločnosť Oceanwide Expeditions, má podľa úradov doraziť do Rotterdamu v pondelok medzi 10.00 hod. SELČ a poludním.


Na palube zostáva 27 ľudí – 25 členov posádky a dvaja zdravotníci, ktorých čaká až šesťtýždňová karanténa.


Plavidlo sa dostalo do centra pozornosti po tom, čo na jeho palube zomreli traja pasažieri na hantavírus, zriedkavé vírusové ochorenie, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba.




Zdroj: SITA.sk

