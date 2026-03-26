Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Rodiny s autizmom pozývajú verejnosť „kráčať v ich topánkach“
Verejnosť často vníma autizmus len ako abstraktnú diagnózu. Pre tisíce slovenských rodín je to však každodenný, vyčerpávajúci výstup do strmého kopca v systéme, ktorý nemá mapu.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom sa preto rozhodla premeniť túto neviditeľnú metaforu na fyzickú skúsenosť a pozýva verejnosť na prvé celoslovenské turistické stretnutie rodín s autizmom, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2026 na Donovaloch.
Symbolika, ktorá hovorí za všetko
Hlavným symbolom kampane sa stala topánka – vyjadrenie cesty, únavy, ale aj nezlomného odhodlania kráčať ďalej. Logo projektu, modrý odtlačok turistickej podrážky s dezénom v tvare labyrintu, zas pripomína náročné hľadanie cesty v neprehľadnom systéme diagnostiky, školstva
a sociálnej podpory.
„Hovorí sa, že človeka spoznáš, až keď prejdeš míľu v jeho topánkach. Na Donovaloch nepôjdeme len na túru. Pozývame vás, aby ste si obuli empatiu a kráčali bok po boku s rodinami, pre ktoré je každý deň strmým výstupom,“ uvádza sa v manifeste projektu.
Žiadne pódiá, len autentické rozhovory
Hlavnou filozofiou podujatia je autenticita. Organizátori sa rozhodli vynechať tradičnú pódiovú kultúru, ktorá často vytvára bariéru medzi rečníkom a poslucháčom. Namiesto toho stavili na prirodzený dialóg počas chôdze v teréne.
„Porozumenie nevzniká pri pozeraní sa na pódium, ale pri spoločnom kráčaní bok po boku. Chceme vytvoriť priestor na hlboké rozhovory, kde má verejnosť možnosť spoznať realitu rodín s autizmom v jej najčistejšej podobe – s únavou, zadýchaním sa, ale aj vzájomnou podporou,“ vysvetľujú autori projektu.
O projekte Kroky porozumenia
Ide o unikátnu iniciatívu, ktorá spája rodiny s autizmom, odborníkov a širokú verejnosť. Cieľom je prostredníctvom zážitku v teréne búrať predsudky a poukázať na nedostatky v systéme, ktoré rodinám sťažujú každodenný život.
Ide o živý manifest za systémovú zmenu, ktorý poukazuje na bariéry v diagnostike, školstve aj sociálnej podpore. Projekt stavia na osobnej skúsenosti a budovaní komunít, ktoré sú ochotné si vzájomne pomáhať a kráčať v topánkach toho druhého.
Ako stály člen medzinárodnej organizácie Autism-Europe, prinášae na Slovensko európske štandardy a odbornú silu. Cieľom združenia je presadzovať systémové zmeny, ktoré dajú každému dieťaťu a dospelému s autizmom šancu na dôstojný život.
SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom):
SPOSA je rodičovské občianske združenie, ktoré od roku 1994 mení Slovensko na miesto, kde sa ľuďom
s autizmom dýcha o niečo ľahšie. Nie je to len organizácia – je to komunita 23 regionálnych jednotiek, ktoré denne zdolávajú neviditeľné bariéry v systéme, v školstve aj v spoločnosti.
